Albenga 2024, Tomatis: “Centro destra ostaggio della Regione e della sanità privata”

Albenga. “L’incoerenza è sintomo di qualcosa che non funziona. Riversare tutto questo su una città intera è ingiusto irrispettoso ed irresponsabile. Chi si candida a diventare la guida, il custode ed il riferimento di una comunità intera ha il dovere di mettere il bene della stessa davanti a tutto e tutti, partiti che tirano i fili compresi”.

Parole del candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che precisa: “Durante il confronto di ieri sera il candidato sindaco del centrodestra si è lanciato in un teatrino proprio su uno dei temi chiave per il benessere del comprensorio di Albenga: la Sanità. Le evidenti pressioni interne alla sua coalizione lo hanno portato a calare la maschera e a schierarsi apertamente a favore della sanità privata”.

“Forte e chiara è perciò risuonata la volontà di sottostare agli ordini dei partiti che hanno portato la nostra Regione alla ribalta delle cronache nazionali, e non in senso positivo. Ma il bene della città e il diritto alla salute dove si trovano nella loro scala delle priorità?” si chiede ironicamente Riccardo Tomatis.

“Noi abbiamo ripetuto molte volte, e dimostrato con i fatti, che la politica è una cosa seria. Albenga non si merita chi gioca sulla pelle dei suoi cittadini, in questo caso più che mai”.

“Con la coerenza di sempre posizionata cima alla scala dei valori noi ci impegneremo sempre, come da anni a questa parte, per una sanità giusta, per tutti e perciò pubblica. Liberi dalle catene e dai personalismi non abbiamo paura a gridarlo, figuriamoci a dirlo” conclude il candidato sindaco albenganese.