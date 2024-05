Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Toni campagna elettorale spesso infarciti di fake news e provocazioni”

Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis torna sul tema dei toni della campagna elettorale – si legge in una nota “spesso infarciti dalle solite fake news e provocazioni”.

“Con un certo sconcerto – spiega Tomatis – , ho avuto modo di leggere le dichiarazioni di un tale che s’intesta attività e soluzioni di problemi poste in essere dall’amministrazione che mi onoro di guidare. Ora, se è vero che viviamo nell’epoca della post-verità, come la chiamano gli esperti di comunicazione, è altrettanto vero che non possiamo scadere addirittura in quella della neo-balla. Va detto, chiaro e tondo, che indicare con un dito un problema non significa risolverlo: significa solo indicarlo. Va detto, chiaro e tondo, che i meriti vanno accreditati a chi li risolve e le colpe addebitate a chi sbaglia. Va detto, chiaro e tondo, che non si governa senza un vero programma di governo, basandosi solo su accuse in gran parte inventate di sana pianta ed accreditandosi il lavoro svolto dai nostri bravi tecnici e cantieristi (ancora prima che dall’Amministrazione)”.

“Ho detto che non avrei mai consentito una campagna elettorale di reciproci insulti – aggiunge -. Sono qui a ribadirlo. Aggiungendo che non consentirò neanche una campagna elettorale infarcita di fandonie e scorrettezze, anche se i nostri avversari hanno una catena di comando nazionale e regionale ben avvezza alla fandonia ed alla vischiosità”.

“L’onestà intellettuale e l’etica impongono la visione obiettiva dei fatti e sono doverose soprattutto nel campo della politica e dell’amministrazione. Noi abbiamo sempre avuto il bene di Albenga nel nostro cuore. Lo abbiamo dimostrato con i fatti e non sarà sicuramente la solita macchina del fango alimentata dall’invidia e dall’egocentrismo a spegnere la nostra passione per la Città. Per questo siamo sicuri che anche questa volta Albenga non cascherà nel tranello e che continueremo insieme a costruire il nostro futuro”, conclude.