Albenga 2024, Riccardo Tomatis sul commercio: “Crescita della nostra città è sotto gli occhi di tutti e i numeri lo confermano”

Albenga. “Prendersi cura di una città significa anche rispettarne l’anima. Albenga ne ha tantissime. Di una ne abbiamo già parlato, ma ci torneremo, ed è l’agricoltura. La seconda è sicuramente il commercio. Tantissime cose sono state fatte per questo settore dalla nostra amministrazione e tantissime ne abbiamo ancora in programma. Il periodo del Covid è stato deleterio per il settore, ma la competenza, la razionalità e la lungimiranza della nostra squadra ha non solo aiutato l’intero comparto durante quel periodo, ma gettato le basi per uno sviluppo anche successivo alla pandemia”.

“La crescita della nostra città è sotto gli occhi di tutti e i numeri lo confermano. La possibilità di espansione dei dehors data proprio durante uno dei momenti più bui della storia recente abbia infuso fiducia nei tantissimi imprenditori che investono ad Albenga ed è per questo che è stata confermata. La differenza tra vedere vanificati i sacrifici di una vita ed avere opportunità di crescita a lungo termine è stata dettata da un interlocutore, la nostra amministrazione, che ha ascoltato e messo in atto delle soluzioni poi rivelatisi efficaci. Imparare dal passato, anche a sognare, è un dovere per chi amministra la cosa pubblica con un certo spirito”.

“Ci ha ferito moltissimo, in primis come cittadini, sentire il candidato sindaco del centrodestra abbia voluto denigrare le nostre scelte mancando di rispetto a tutti coloro che lavorano e rendono un gioiello la nostra città. Voler sostituire i dehors con dei parcheggi, come da lui dichiarato, è anacronistico oltre che completamente fuori luogo in una delle perle della Riviera. Il suo intervento ci dà però l’occasione di sottolineare come proprio il tema parcheggi sia stato oggetto di Interventi da parte nostra. Basti pensare a quello nuovo di via Milano, proprio dalla nostra Amministrazione fortemente voluto e realizzato. L’equilibrio si trova nella programmazione, nella lungimiranza e nell’immaginare la città che vogliamo, non in vuoti proclami e strumentalizzazioni”, conclude Tomatis.