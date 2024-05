Albenga 2024, Riccardo Tomatis presenta le sue idee sulla scuola: “Deve essere inclusiva, dinamica ed orientata al futuro”

Albenga. “Il tema della scuola è centrale nel nostro programma elettorale. La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità, un luogo dove i nostri ragazzi crescono, imparano e si preparano per il futuro. È un compito cruciale garantire a tutti un’educazione di qualità e l’accesso alle conoscenze, poiché la scuola è il fondamento su cui costruire una società inclusiva ed efficiente”. Lo afferma Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga candidato per un secondo mandato.

“Vogliamo rafforzare l’integrazione tra i servizi sociosanitari, educativi ed il privato sociale, promuovendo l’inclusione ed il sostegno ai talenti ed alla creatività di ogni studente – aggiunge – Il nostro impegno si concretizzerà attraverso: la creazione di Patti Educativi di Comunità, che permetteranno di utilizzare gli spazi scolastici, al di fuori degli orari scolastici, come luoghi di incontro ed attività per l’intera comunità; l’inserimento di mediatori linguistici e culturali nelle scuole, per supportare gli studenti (e le loro famiglie) di origine straniera e promuovere una vera inclusione; l’ulteriore potenziamento degli educatori per gli studenti con disabilità, garantendo un supporto adeguato e personalizzato; l’ampliamento dell’offerta formativa nelle scuole, con corsi di aggiornamento professionale per gli insegnanti e programmi di formazione per adulti, per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro”.

E ancora: “Il potenziamento del servizio scuolabus, garantendo l’accesso a tutti i richiedenti e fornendo supporto alle famiglie nell’organizzazione quotidiana; il contributo agli istituti comprensivi per ampliare l’orario scolastico, offrendo progetti ed ore di supporto allo studio e dopo scuola; la promozione del prestito di libri scolastici per le famiglie in difficoltà, garantendo a tutti gli studenti le risorse di cui hanno bisogno per imparare e crescere”.

“La nostra visione è quella di una scuola inclusiva, dinamica ed orientata al futuro. Continueremo a lavorare fianco a fianco con le scuole e le famiglie per assicurare un’educazione di qualità a tutti i nostri ragazzi”.