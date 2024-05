Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Ecco le nostre idee per una città solidale, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini”

Albenga. Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga in corsa per il secondo mandato, continua l’esposizione in pillole del suo programma elettorale.

Sul tema sociale ha dichiarato: “In questi anni in merito al sociale la nostra Amministrazione ha fatto tanto, anche attraverso collaborazioni mirate. Vogliamo fare ancora di più: continueremo a recuperare immobili comunali per affrontare l’emergenza abitativa, aumentando il numero di appartamenti disponibili; svilupperemo politiche abitative per garantire l’accesso alla casa a prezzi accessibili, con particolare attenzione alle giovani coppie ed alle famiglie a basso reddito; potenzieremo i servizi di assistenza domiciliare agli anziani, aumentando il personale e collaborando con le associazioni di volontariato; promuoveremo progetti di co-housing per anziani, offrendo soluzioni abitative flessibili e sicure; realizzeremo un centro diurno per le persone senza fissa dimora, in collaborazione con la Caritas ed altre organizzazioni”.

E ancora: “Creeremo un appartamento di accoglienza per le donne vittime di violenza, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi; miglioreremo i percorsi di inclusione lavorativa, sostituendo i contributi con inserimenti più formativi e mirati al reinserimento sociale; continueremo gli interventi per rendere la città completamente accessibile, superando le barriere architettoniche; realizzeremo un ufficio unico per le persone disabili, per offrire un supporto completo e mirato; apriremo uno sportello ‘Clibas’ per fornire informazioni e supporto alle persone disabili e alle loro famiglie; creeremo uno sportello ‘Neomamme’ per offrire supporto alle nuove mamme nel primo anno di vita dei loro figli”.

“La nostra visione è quella di una città solidale, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi cittadini. Continueremo a lavorare con determinazione per costruire un futuro migliore per Albenga e per tutti coloro che la chiamano casa”.