Albenga 2024, Podio: “Viale Pontelungo abbandonato, noto più per i fatti di cronaca che per i suoi tesori storico-monumentali”

Albenga. “Sono fortemente legato a viale Pontelungo e mi dispiace constatare che questa zona, un tempo un fiore all’occhiello di Albenga, oggi versi in uno stato di degrado. I suoi tesori storici, architettonici e artistici dovrebbero renderla una delle vie più attraenti della città, considerando anche la sua posizione privilegiata. Oggi viale Pontelungo evoca più le Banlieue francesi che un centro urbano fiorente”.

Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio nel corso del podcast “Albenga merita di più”.

“Il degrado e l’insicurezza prevalgono in una delle strade che offre uno degli scorci più belli della nostra città. In questi anni l’amministrazione è stata del tutto assente. Questa è una realtà evidente, confermata non solo dai fatti, ma soprattutto dalle decine di albenganesi che quotidianamente passano dal nostro point elettorale per per raccontarci la loro opinione”.

“Viale Pontelungo è oggi tristemente noto più per gli fatti di cronaca che per i suoi preziosi gioielli storico-monumentali. Il decadimento e la mancanza di valorizzazione della via, anche attraverso semplici interventi di manutenzione, hanno contribuito nel corso degli anni ad affossare la reputazione di una delle strade più affascinanti di Albenga. Non siamo qui per fare una passerella di moda o per cercare di impressionare gli elettori con apparenze. Il nostro obiettivo è essere al fianco degli albenganesi e dei loro problemi. La maggioranza uscente ha avuto anni per dare risposte, o semplicemente per dimostrare di essere presente”.

“Oggi i risultati si commentano da soli. La mia amministrazione affronterà la situazione in almeno tre modi diversi: attraverso la presenza costante sul territorio, un potenziamento dei controlli e l’avvio di piccoli progetti di riqualificazione del verde e valorizzazione dei siti storico-artistici presenti” conclude Podio.