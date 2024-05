Albenga 2024, Podio a confronto con oltre 90 imprenditori della Piana: “Riportare l’agricoltura al centro”

Albenga. Enorme successo di presenze ieri sera ad Albenga in occasione dell’incontro tra il candidato sindaco del centrodestra Nicola Podio e oltre 90 imprenditori della Piana ingauna. L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e di dialogo sulle sfide e le opportunità che attendono il territorio.

All’iniziativa erano presenti anche due candidati alla carica di consigliere della lista di Forza Italia: Franca Vigo, nota imprenditrice ingauna del settore floricolo, ed Eraldo Ciangherotti, capogruppo e coordinatore forzista albenganese.

Diversi i temi toccati durante il confronto, nel corso del quale gli imprenditori hanno potuto porre delle domande al candidato sindaco: “Dobbiamo riportare l’agricoltura al centro del progetto comunale – ha detto Podio – e, per farlo, dobbiamo dotare questo assessorato di risorse, legandolo a quello dei lavori pubblici. Questo passaggio consentirà di dare risposte tempestive alle esigenze degli agricoltori”.

La sistemazione delle risorse idrogeologiche e la regimazione delle acque della Piana sono tra le necessità più importanti evidenziate dagli imprenditori ingauni: “Oggi l’assessorato all’agricoltura non può operare in autonomia – ha sottolineato l’architetto albenganese -. L’amministrazione Podio riporterà dignità ad un settore centrale e trainante per l’economia albenganese”.

Tra i problemi che devono essere affrontati dalle imprese agricole, durante il confronto è stato rilevato anche quello legato alla rete viaria: “Da questo punto di vista – ha concluso Podio – ci sarà molto da lavorare. Una delle opere più importanti di cui ci faremo carico, parlando con Anas, è la realizzazione di una rotonda lungo la via Aurelia per sgravare Leca e via Torino dal traffico dei mezzi pesanti durante la stagione più importante per il trasporto dei vasi”.

I problemi e le esigenze degli imprenditori agricoltori, con particolare riferimento al levante albenganese, sono state affrontate dal candidato sindaco Podio anche nel corso dell’undicesimo episodio del podcast “Albenga merita di più” (clicca qui per ascoltare l’episodio).