Albenga 2024, Nappi: “Tomatis viola normativa, manifesti nel point”. Il sindaco: “Tutto in regola”, ma li fa togliere

Albenga. Manifesti elettorali oggetto della discordia ad Albenga, con un botta e risposta piccato tra il presidente del partito Sovranisti per l’Italia ed ex candidato sindaco Francesco Nappi (non ha partecipato alla “corsa” causa mancato raggiungimento del numero di firme necessario) e il candidato ed attuale primo cittadino Riccardo Tomatis.

Una diatriba, a suon di comunicati stampa, che si è conclusa con la rimozione dei manifesti a vista all’interno del point di Tomatis sul viale Martiri, ma non senza polemica.

Andiamo con ordine. A partire all’attacco è stato Nappi forte della “normativa vigente che prevede, nei 30 giorni precedenti, l’impossibilità di esporre alcun tipo di pubblicità elettorale sulle vie, salvo che non rimangano almeno a un metro e mezzo all’interno della vetrata. Mentre nel point del candidato sindaco Nicola Podio, i manifesti sono stati opportunamente rimossi o oscurati, il candidato sindaco Riccardo Tomatis ha mantenuto inalterata l’esposizione della pubblicità elettorale”, ha spiegato.

E la rimozione, in effetti, è arrivata, ma anche la replica di Tomatis: “Voglio rassicurare tutte e tutti per la mancata rimozione di un manifesto da una vetrata interna, non rivolta verso il piano stradale. Proprio questa discriminante è stata rilevante nell’interpretazione della normativa, che ci ha portato a lasciare i manifesti oggetto del contendere, con la contestuale rimozione di quelli rivolti alla strada posizionati sulle vetrine esterne. A seguito della segnalazione rimuoveremo anche quelli interni”.

“L’ultima delle nostre intenzioni è quella di essere accusati di scorrettezza o poca trasparenza, come abbiamo dimostrato negli anni di amministrazione seria e onesta. Dispiace l’ennesima strumentalizzazione montata per distogliere l’attenzione dal vero scopo di una campagna elettorale, che dovrebbe vedere il bene della Cittá al centro”, ha aggiunto.

Ma non è finita qui. Lo scontro si è esteso anche al ruolo della polizia locale: “Non capisco per quale motivo gli agenti non siano andati ad oscurare le immagini pubblicitarie nel point di Riccardo Tomatis e a sanzionarlo, come previsto dalle normative vigenti, – ha incalzato Nappi. – Tra l’altro, nel caso specifico, il controllore e il controllato sono spesso sotto lo stesso gazebo elettorale del candidato sindaco Tomatis. Come mai nessuna sanzione pecuniaria? Noi non dimentichiamo quanto successo con la raccolta firme“.

E la risposta di Tomatis: “Insinuare un mancato rispetto dei doveri da parte delle nostre Forze dell’Ordine è non solo infondato, ma anche profondamente ingiusto. La polizia locale di Albenga ha sempre operato con integrità e professionalità, garantendo il rispetto delle leggi senza favoritismi. Pensare che possano agire in modo parziale è un attacco alla loro dedizione ed alla loro etica professionale”.

Quindi, la conclusione del candidato sindaco e attuale primo cittadino: “Siamo impegnati in una campagna elettorale trasparente e rispettosa delle regole e continueremo a farlo fino all’ultimo giorno. Invito tutti a mantenere il dibattito su un livello costruttivo e a concentrarsi sulle reali problematiche ed opportunità della nostra città, piuttosto che su polemiche sterili”