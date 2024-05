Albenga 2024, l’agricoltura al centro del programma di Forza Italia. Ciangherotti: “Nostri candidati espressione della piana”

Albenga. “Conoscere la piana d’Albenga e le sue necessità è un presupposto fondamentale per chiunque si candidati ad amministrare la nostra città. Il comparto agricolo albenganese è una vera eccellenza di cui non possiamo che essere estremamente orgogliosi. Valorizzarne l’importanza costituisce un prerequisito essenziale per qualsiasi amministrazione. Ecco perché ho fortemente voluto che la voce della piana di Albenga fosse pienamente rappresentata nel centrodestra da chi, grazie alla sua esperienza diretta in questo campo, ne comprende appieno le esigenze. Per questa ragione, sono estremamente fiero di avere nella nostra squadra un’eccellenza imprenditoriale della piana ingauna come Franca Vigo”. Lo dichiara il consigliere comunale e candidato della lista di Forza Italia albenganese a sostegno di Nicola Podio sindaco Eraldo Ciangherotti.

Franca Vigo è una figura di spicco nella comunità albenganese, dove opera con la sua attività imprenditoriale nel settore dei prodotti floricoli: “Il mondo agricolo sta attraversando un periodo difficile – spiega Vigo -. Il nostro territorio è a vocazione florovivaistica e quindi l’acqua rappresenta senza dubbio una questione di primaria importanza per il nostro comparto. La piana albenganese ha subito pesantemente gli effetti della crisi idrica, ormai cronica, e nel 2023 le conseguenze del cambiamento climatico sono state ancora più gravi”.

“Sul nostro territorio gli investimenti in infrastrutture idriche purtroppo sono stati molto scarsi – sottolinea l’imprenditrice albenganese -. Con la situazione attuale ci troviamo costretti a gestire emergenze anziché prevenirle. Siamo pienamente consapevoli del fatto che ogni progetto comporta dei costi finanziari importanti, ma è fondamentale iniziare a pianificare gli interventi per sostenere efficacemente il settore agricolo della piana albenganese”.

Concludono Ciangherotti e Vigo: “La nostra squadra si impegna ad essere un punto di riferimento per tutti gli imprenditori agricoli nella futura amministrazione di centrodestra. Conosciamo bene le esigenze dei nostri agricoltori e vogliamo tutelarle. Forza Italia è il partito che meglio rappresenta la voce degli imprenditori, che con il loro impegno e sacrificio contribuiscono ogni giorno a creare ricchezza e valore nella piana albenganese. Contiamo sulla loro fiducia e ci impegniamo ad essere presenti avvalendoci della competenza di un professionista come Nicola Podio”.