Albenga 2024, incontro tra il candidato sindaco Nicola Podio e le associazioni di volontariato

Albenga. Si è tenuto nella giornata di ieri, venerdì 24 maggio, l’incontro tra il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio e i rappresentanti delle associazioni di volontariato di Albenga.

“Questo incontro – spiega Podio – è stata una preziosa opportunità per conoscere un aggiornamento fresco e diretto sui problemi e sulle necessità del mondo del volontariato albenganese. Il confronto è stato molto partecipato e, insieme ai candidati presenti, abbiamo illustrato il modo in cui la nostra amministrazione intende lavorare. Soprattutto, abbiamo voluto ascoltare quali sono stati i vuoti degli ultimi cinque anni e quali sono le necessità per il futuro”.

Podio ha sottolineato l’importanza del terzo settore: “Il mondo del volontariato è fondamentale e da questo punto di vista Albenga è una città molto fortunata. La mia amministrazione sosterrà queste realtà e farà in modo di sviluppare ancora di più il concetto di rete, mettendo sempre di più in comunicazione chi amministra con il territorio”.

“L’incontro di ieri – conclude Podio – è stato il primo banco di prova del modello che intendo portare in amministrazione. Durante l’incontro è emersa una necessità per una realtà associativa, e un’altra si è immediatamente resa disponibile, trovando una soluzione. Insomma, questo primo momento di confronto rappresenta esattamente ciò che intendo quando parlo di un nuovo modo di amministrare. Un approccio diverso rispetto agli ultimi cinque anni, durante i quali i confronti con il territorio sono stati l’eccezione. Ora siamo pronti a trasformarli nella regola”.