Albenga 2024, il candidato sindaco Tomatis: “Sull’agricoltura raggiunti importanti risultati, vogliamo alzare l’asticella”

Albenga. “L’integrazione dei servizi e la visione di insieme sono determinanti per ottenere dei risultati strutturali e non estemporanei. Nel contesto di una realtà dalle molte anime come la nostra splendida città di Albenga Il ragionamento a compartimenti stagni altro non fa che precludere alla possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati. E’ il caso, ad esempio, della nostra Agricoltura”. Lo dichiara il candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Questa – spiega – non può essere vista come un settore a se stante od un mero fattore economico: gli agricoltori che la alimentano rappresentano dei veri e propri custodi del nostro territorio, tanto fragile quanto prezioso. Con la manutenzione costante e gli importanti investimenti incanalati nella sicurezza idrogeologica dei rii e dei canali abbiamo dato importanti segnali a sostegno di quello che è un comparto fondamentale per quella che è la più grande Piana della nostra Regione. Visti gli importanti risultati raggiunti vogliamo alzare ulteriormente l’asticella. Nel nostro programma abbiamo infatti inserito l’apertura di uno sportello dedicato all’agricoltura in senso lato”.

“Con servizi che andranno dall’organizzazione di tavoli verdi permanenti alla mappatura puntuale del territorio (rii, canali, strade criticità ed opportunità), dalla valorizzazione dei nostri prodotti (processo già iniziato con il lancio delle De.Co) agli studi di settori per prevedere ed arginare le fluttuazioni di un mercato instabile e stagionale, questo segnerà un cambio di passo e rappresenterá una vera e propria fucina di idee, proposte ed innovazioni che coinvolgerà tutti gli operatori del settore principe della nostra splendida Albenga, conclude.