Albenga 2024, il candidato sindaco Tomatis: “Stiamo incontrando associazioni, cittadini e imprenditori. Confronti e concretezza”

Albenga. Si legge in una nota :”Incontri, confronti e concretezza. Sono queste le parole chiave per identificare il lavoro di questi giorni del Sindaco Riccardo Tomatis e la sua squadra”.

“La campagna elettorale – spiega il candidato sindaco Riccardo Tomatis – rappresenta un’occasione di incontro con la cittadinanza con il duplice obiettivo di fare il punto delle opere realizzate e allo stesso tempo gettare le basi per il futuro. Con questo spirito stiamo incontrando associazioni, cittadini, imprenditori. Mi preme sottolineare, però, come questo dialogo costruttivo sia sempre stato presente durante tutto il periodo della mia Amministrazione. Anche e soprattutto in momenti difficili come la pandemia. Il confronto è il “sale” della politica e noi continueremo sempre su questa strada, che ci ha permesso di raggiungere i risultati che sono sotto gli occhi di tutti”.

“Questa sera saremo a San Giorgio, presso le opere parrocchiali, alle ore 21. Domani, invece incontreremo le associazioni di categoria agricola (Coldiretti, CIA e Confagricoltura)per delineare una strategia futura che miri all’ulteriore implementazione di servizi per questo importantissimo settore. Non ci siamo mai fermati nel dialogo, nella programmazione e nella realizzazione e continueremo così. Solo insieme si raggiungono gli obiettivi”, conclude.