Albenga 2024, il candidato sindaco Tomatis a Vadino: “Colpiti da interesse e sguardo verso il futuro”

Albenga. “L’entusiasmo che spinge tutti i candidati della nostra squadra si è respirato ieri sera durante il primo degli ‘aperitivi diffusi’. Questa iniziativa vede al centro proprio loro (ieri la lista Progetto comune), che hanno la possibilità di parlare di raccontarsi e raccontare il perché di una scelta fatta per amore della propria città. È per questo che ieri sera la partecipazione è stata importante non solo in termini numerici, ma anche emotivi. Questa sera alle 18.30 presso ‘La dolce vita’ sarà la lista “Insieme per il futuro’ a trasmettere sicuramente le stesse emozioni con la sua squadra protagonista”. Lo scrive, in una nota, il candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Sempre ieri sera – spiega – presso il bar Dolci tentazioni, che ringraziamo di cuore per l’ospitalità, abbiamo avuto la possibilità di confrontarci con gli abitanti del quartiere Vadino. Ci hanno colpito l’interesse dimostrato, ma soprattutto quello sguardo verso il futuro, con gli stessi nostri occhi. Gli abitanti della zona hanno compreso che il Master Plan è frutto di un lavoro condiviso, voluto e dall’enorme potenziale che regalerà all’intero quartiere una nuova vita, sviluppandone a pieno e in modo coordinato tutte le potenzialità. Avere la possibilità di parlare di sicurezza, con oggettività e non per slogan è stata una necessità sollevata dai cittadini stessi e questo è davvero determinante per vedere riconosciuti risultati come la videosorveglianza, i tavoli della sicurezza, i turni della polizia locale e soprattutto continuare il dialogo, che a questi risultati importanti ha portato”.

“Il senso civico e l’orgoglio dei vadinesi è emerso in un intervento di una cittadina che si è detta stanca di vedere leoni da tastiera denigrare la Città. Questo è sintomatico di un’intera fetta della popolazione che preferisce uno sguardo sul futuro basato su scelte concrete rispetto a un dito puntato, che non può essere una bacchetta magica”, conclude.