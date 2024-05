Albenga 2024, il 31 maggio il candidato sindaco Podio incontra i cittadini della frazione di Salea

Albenga. È in programma alle 20.30 di questa sera, venerdì 31 maggio, l’incontro tra il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio e i residenti della frazione di Salea.

“Un’altra importante opportunità per sottolineare l’importanza del dialogo e dell’ascolto con i cittadini – spiega Podio -. L’obiettivo è adottare sistematicamente questo approccio nella prossima amministrazione, organizzando incontri e confronti regolari sul territorio, e non solo in prossimità delle elezioni”.

L’appuntamento con Nicola Podio e diversi candidati delle cinque liste a sostegno della sua candidatura si terrà presso la sala consiliare della Cooperativa Macchia Verde di Salea, in via Prima Costa Reale 20.

“A Salea, così come in diverse altre zone e frazioni di Albenga, sono necessari importanti interventi di manutenzione, sia stradale che del verde, oltre all’adeguamento del sedime stradale – conclude il candidato sindaco -. La mia amministrazione si occuperà anche della conservazione del patrimonio pubblico della frazione, con lavori per migliorare l’accessibilità al cimitero e la riorganizzazione del sistema di manutenzione della frazione, che attualmente risulta trascurata. Anche in questo caso, la mia amministrazione punta a mantenere un rapporto costante con il territorio attraverso regolari tavoli di aggiornamento per discutere i problemi e le necessità dei cittadini”.

L’incontro a Salea è aperto a tutti i cittadini, che sono invitati a partecipare e a prendere parte attivamente alla serata.