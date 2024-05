Albenga 2024, il 30 maggio aperitivo con la lista civica “Progetto Comune”

Albenga. “Vivere a pieno un territorio è fondamentale per conoscerlo, tutelarlo e contribuire al suo sviluppo. E’ con questa logica che la nostra scelta civica ha anteposto le persone, con la loro storia, esperienza e competenza, ai simboli di partito”. Lo dichiara il candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

“Tutta la nostra squadra – spiega – proviene dal nostro territorio, lo vive intensamente e per questo lo ama. Per fare conoscere i nostri candidati abbiamo deciso di organizzare tre aperitivi ‘diffusi’ in diverse location. Si parte domani, 30 maggio, con la lista Progetto Comune, che ha l’onere e onore di ‘aprire le danze’ di questo minitour”.

“Dalle ore 18 e 30 presso i Bagni Italia ci sarà la possibilità di un confronto ‘senza filtri’, dove in un bellissimo contesto i partecipanti potranno confrontarsi senza troppi formalismi, guidati da uno spirito positivo e propositivo nel nome della nostra splendida Città. Vi aspettiamo numerosi”, conclude.