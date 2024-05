Albenga 2024, Freschi e Perrone (FI): “Città merita di diventare la stella polare della cultura ligure”

Albenga. I candidati consiglieri comunali della lista di Forza Italia Albenga, Mattia Freschi e Ginetta Perrone, sostenendo la ricandidatura di Nicola Podio Sindaco, propongono un rivoluzionario “Contratto culturale con gli Albenganesi” per trasformare la città in un fulcro culturale di livello nazionale.

Mattia Freschi, appassionato di arte e cresciuto in una famiglia profondamente radicata nel mondo artistico e culturale, dichiara: “Albenga merita di diventare la stella polare della cultura ligure. Il mio obiettivo è rendere la nostra città un centro all’avanguardia per gli eventi artistici, letterari, musicali, teatrali e cinematografici. La bellezza e la cultura devono essere accessibili a tutte le generazioni di ingauni. Grazie alle mie esperienze personali e professionali, ho già delineato una serie di progetti, in primis le rassegne teatrali, pronti per essere realizzati non appena entrerò in carica.”

Ginetta Perrone, già consigliere comunale e volontaria nel mondo dell’associazionismo sottolinea l’importanza di rinnovare il tessuto urbano e sociale: “È essenziale invertire la rotta seguita dagli ultimi anni di gestione della sinistra. La nostra lista si impegna a ripristinare la sicurezza, la pulizia e il decoro urbano di Albenga. Vogliamo restituire alla città la bellezza che merita e sono convinta che, con un’impostazione nuova e dinamica, Albenga possa fiorire come la perla della riviera ligure.”

I candidati, con il pieno appoggio del sindaco Nicola Podio, si impegnano a rinnovare Albenga attraverso un approccio che privilegia la cultura come motore di sviluppo e rigenerazione. Il “Contratto culturale con gli Albenganesi” rappresenta un patto di amore e impegno verso la città, con l’obiettivo di attrarre visitatori e nuovi residenti, stimolando così l’economia locale e migliorando la qualità della vita cittadina.

Di seguito il contratto con le Proposte culturali per Albenga:

1) Costruire un forum delle culture in un luogo della città con riunione una volta al mese per discutere della cultura cittadina e diffondere una cultura del dialogo: invitando rappresentanti delle scuole, delle istituzioni culturali e delle associazioni. Al fine di costruire una comunità di scambio e di proposta.

2) Albenga Festival delle Storie medievali (in possibile collaborazione con la Diocesi di Albenga e Imperia)

Con il suo centro storico e la sua storia millenaria, Albenga è la capitale culturale del suo territorio. Il festival invita storici, archivisti, archeologi e studiosi italiani e locali a divulgare le storie di Albenga nel contesto più ampio della storia nazionale.

3) Albenga-tecno

Per promuovere la cultura tecnologica. Un convegno annuale e con stand dimostrativi che sappia coinvolgere e fare incontrare le migliori menti tecnologiche della Liguria, del Nord Ovest e della Francia, raccontando dei loro progetti innovativi, delle loro ricerche, delle loro start-up e di quei case history che fanno dell’innovazione tecnologica uno dei momenti più alti della esplorazione umana delle nuove frontiere produttive e culturali. Con un occhio di riguardo alle tecnologie della coltivazione e del mare (tema su cui è possibile una collaborazione con il Principato di Monaco, da sempre promotore della oceanografia e della cultura del mare).

4) Albenga Film Fest (in collaborazione con la Diocesi di Albenga e Imperia)

Un Festival del cinema della solidarietà, con una selezione dei migliori film, documentari, serie TV e film di animazione dedicati al tema della solidarietà, della cooperazione, del dialogo tra storie e identità e delle personalità che si sono distinte in questi settori.

5) Rassegna Teatrale estiva

Realizzazione di una rassegna teatrale e musicale estiva in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio ingauno, in modo da riqualificare spazi all’aperto.

6) Galleria Civica di Palazzo Oddo

Fondare una realtà espositiva permanente con un programma di mostre d’arte all’interno di palazzo Oddo, in collaborazione con il liceo Artistico Giordano Bruno.

7) Rassegna letteraria e di psicologia estiva

Con la partecipazione dei migliori scrittori e psicologi del territorio.

8) Premio fotografico

Con premio alle migliori fotografie su Albenga e con un workshop di fotografia tenuto da un fotografo di chiara fama sul territorio di Albenga.

9) Premio miglior piatto di Albenga : competizione eno-gastronomica che coinvolga i ristoranti e i produttori del territorio in una tre giornate degustative finalizzate a far conoscere presso il pubblico la cultura eno-gastronomica di Albenga.

10) Fiera del fumetto Albenga comics

Invitando i migliori disegnatori con conferenze tematiche book signing e con workshop che coinvolga i giovani ingauni.

11) Trekking alla scoperta del territorio ingauno e dell’entroterra

Organizzazione di passeggiate culturali con cadenza mensile in collaborazione col CAI che porti alla rivalutazione dei sentieri presenti sul territorio.

12) Rassegna della letteratura sportiva

Presentazione di libri dedicati alle biografie di sportivi, in collaborazione con l’assessorato allo sport.