Albenga 2024, ecco la squadra di Riccardo Tomatis: “Passione, competenza e responsabilità”

Albenga. “La forza di una scelta è…Scegliersi”. Lo ha detto il candidato sindaco di Albenga Riccardo Tomatis alla presentazione della sua squadra all’Auditorium San Carlo. “In questa non contano i simboli di partito o le imposizioni degli stessi, ma l’amore per la Città di Albenga”.

“La forza di una scelta è…la Passione. Quella che ognuno dei 48 candidati delle 3 liste mette in campo ogni giorno mettendosi in gioco per la città. La forza di una scelta è…lottare per la Sanità Pubblica e per il proprio ospedale. Lo ha dimostrato l’Amministrazione uscente mettendoci la faccia ogni giorno ed in ogni occasione, a fianco della splendida Comunità albenganese”.

“La forza di una scelta è…la Trasparenza. Il valore fondante di un’Amministrazione seria”.

“La forza di una scelta è…l’Onesta. Quella che ci ha sempre contraddistinto e che fa la differenza. La forza di una scelta è…Condivisione. La squadra è composta da persone che ci credono davvero nei valori e si mettono a disposizione dando sempre il meglio di sé, e non solo in campagna elettorale. La forza di una scelta è…Libertà. Le catene di partiti che impongono candidati e linee programmatiche anche contro l’interesse di Albenga le lasciamo ad altri” aggiunge Tomatis.

“La forza di una scelta è…Responsabilità. Quella che antepone l’interesse collettivo a quello personale e che porta le amministrazioni a finire il mandato evitando il commissariamento”.

“La forza di una scelta è…Competenza. La stessa che ha portato Albenga, negli ultimi anni a diventare una meta turistica conosciuta in tutto il mondo”.

“La forza di una scelta è…Guardare agli ultimi costruendo strutture per ospitare chi una casa non ce l’ha oppure combattere la piaga dello sfruttamento lavorativo”.

La forza di una scelta è…Portare alla depurazione totale della città per il benessere delle cittadine, dei cittadini e dell’Ambiente”.

“La forza di una scelta è…Mettere a disposizione della comunità strumenti innovativi come il Masterplan per permettere a tutti non solo di sognare, ma realizzare”.

“La forza di una scelta è…non limitarsi a guardare, ma Vedere. La forza di una scelta è…gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo per traguardare il futuro. Già, perché la Forza di una scelta è…il futuro, e questo nasce sempre da una storia. In questo caso bellissima” conclude il candidato sindaco albenganese.