Albenga 2024, Ciangherotti-Perrone (Fi): “A Lusignano un indecoroso esercito di cassonetti”

Albenga. “Tra i residenti di Lusignano che stiamo incontrando in queste settimane si avverte un profondo senso di amarezza. L’amministrazione Tomatis ha fatto regredire questa frazione di almeno 20 anni”.

Lo dichiarano il consigliere comunale e candidato nella lista di Forza Italia Eraldo Ciangherotti e Ginetta Perrone, a sostegno di Nicola Podio sindaco.

“La presenza di un esercito di cassonetti all’ingresso di questa zona, trascurata dalla maggioranza, non solo è triste e indecorosa, ma anche anti-igienica, – proseguono. – Questa situazione è stata segnalata più volte, come il 15 novembre scorso, quando ho denunciato la presenza di topi che ormai avevano invaso e trovato vitto e alloggio vicino alle abitazioni. Per di più, i costi che i cittadini devono sopportare sono aumentati, nonostante la qualità del servizio di nettezza urbana non sia aumentata, anzi”.

“La grave situazione di degrado della città, sia dal punto di vista della pulizia che del decoro urbano, è evidente a tutti. Dalle spiagge alla zona mare, tutto abbandonato, al verde pubblico in uno stato vergognoso, sino al simbolo del degrado e del mancato rispetto del nostro patrimonio storico-architettonico: il ponte romano (medievale), per il quale in cinque lunghissimi anni non è stato fatto nulla per valorizzarlo”.

“Sono i cittadini a dirci che Albenga merita di più, non i candidati. Tra poche settimane gli albenganesi si troveranno di fronte ad una scelta importantissima: proseguire con altri 5 anni di degrado oppure votare un professionista capace come Nicola Podio, il sindaco che Albenga merita e che darà una visione e una svolta programmatica ai lavori pubblici necessari per il rilancio di Albenga”, concludono.