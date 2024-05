Albenga 2024, Ciangherotti (FI): “Impegno Forza Italia a sostegno dei servizi sanitari per famiglie e pazienti”

Albenga. I servizi sanitari dedicati alle famiglie e ai pazienti sono al centro del programma elettorale di Forza Italia Albenga a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Podio.

“È fondamentale istituire un reparto di lungodegenza dedicato alla geriatria – spiegano Eraldo Ciangherotti e le candidate della lista forzista -. La popolazione anziana merita cure specializzate e continue, soprattutto in un territorio come il nostro dove l’età media è in costante aumento”.

Tra gli obiettivi della lista forzista albenganese vi è anche l’aumento dei posti letto, con un’attenzione particolare ai senza dimora che necessitano di assistenza, come coloro che utilizzano tutori che limitano la mobilità o necessitano di terapie antibiotiche: “Attualmente, questi pazienti vengono inviati a Genova, ma possiamo e dobbiamo fare di più per assisterli direttamente nel nostro territorio”, sottolineano.

Nuovi posti letto che, secondo Forza Itali Albenga, andrebbero previsti “anche per utenti con patologie psichiatriche che non richiedono l’inserimento in area psichiatrica. Questi pazienti spesso sostano inutilmente nei reparti acuti o di cure intermedie. Una soluzione dedicata permetterebbe loro di ricevere cure adeguate e di liberare risorse preziose negli ospedali”.

Secondo Ciangherotti e le candidati della lista forzista, inoltre, “vi è la necessità dell’apertura di un reparto a conduzione infermieristica per pazienti a bassa intensità di cura assistenziale Questo reparto potrebbe accogliere pazienti inviati direttamente dal medico di medicina generale o dal pronto soccorso, garantendo una stabilità clinica e alleviando la pressione sui reparti di alta intensità”.

“Un hospice presso il Trincheri è essenziale per fornire cure palliative di qualità ai pazienti terminali. Le famiglie albenganesi hanno bisogno di sapere che i loro cari possono ricevere assistenza dignitosa vicino a casa – aggiungono -. La clinica San Michele rappresenta da sempre un punto di riferimento per la sanità convenzionata ad Albenga e sarà nostro impegno sostenere e rafforzare questa struttura per garantire la continuità e la qualità dei servizi offerti”.

Concludono Ciangherotti e le candidate di Forza Italia a sostegno di Nicola Podio sindaco: “Ci impegniamo a rappresentare queste necessità ai tavoli decisionali una volta in amministrazione. Il nostro obiettivo è quello di ascoltare e rispondere alle esigenze delle famiglie e dei pazienti albenganesi, migliorando le strutture sanitarie e i servizi offerti sul territorio”.