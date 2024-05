Albenga 2024, Ciangherotti e Massari (FI): “Vadino quartiere abbandonato, all’ex Anfi centro per attività sociali, culturali e ricreative”

Albenga. Il quartiere di Vadino è al centro del programma elettorale di Eraldo Ciangherotti e Moira Massari, candidati alla carica di consiglieri della lista di Forza Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Nicola Podio.

“In questi anni la zona oltre il ponte Viveri è stata tristemente trascurata – spiegano Ciangherotti e Massari -. L’amministrazione si è ricordata del quartiere di Vadino solo in vista delle elezioni e questo non va assolutamente bene”.

Secondo i due candidati forzisti, “è tempo di cambiare rotta. Vadino deve essere reintegrato a pieno titolo nella vita cittadina di Albenga – sottolineano -. Proponiamo di trasformare l’ex sede dell’ANFI in un centro vivace di attività sociali, culturali e ricreative, dove organizzare eventi, incontri e feste per rafforzare il senso di comunità”.

“Abbiamo in programma un intervento di manutenzione straordinaria lungo l’Avarenna – ricordano Ciangherotti e Massari – per garantire sicurezza e decoro. È essenziale anche stabilire una regolare manutenzione e pulizia dei parchi pubblici, attualmente in uno stato di abbandono. Per restituire serenità ai residenti, è prioritaria l’implementazione di una maggiore presenza e vigilanza da parte della polizia municipale, assicurando così un ambiente sicuro per tutti, in ogni momento della giornata”.

Ciangherotti e Massari invitano tutti i cittadini di Vadino e Albenga all’iniziativa “Un Gelato con Nicola”. L’evento è in programma sabato 1 giugno dalle ore 18 presso la gelateria Kadò di Vadino: “Sarà un’opportunità per condividere idee, ascoltare suggerimenti e delineare insieme il futuro del nostro amato quartiere – concludono -. Siamo pronti a metterci al servizio di Vadino e di tutta Albenga, con l’obiettivo di rivitalizzare il quartiere e assicurare che nessuna parte della nostra città venga lasciata indietro”.