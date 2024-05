Alassio, verso la conclusione la ristrutturazione del campetto sportivo e dell’area gioco attrezzata di Moglio

Alassio. Con il montaggio dei giochi nella nuova area attrezzata per i bambini, cui seguirà nei prossimi giorni la posa del tappeto antinfortunistico, si avvia alla conclusione l’importante progetto di ristrutturazione del campetto sportivo polifunzionale e dell’area gioco della frazione alassina di Moglio.

I lavori hanno preso il via negli scorsi mesi a seguito della convenzione approvata dalla giunta comunale e sottoscritta tra il Comune di Alassio e la Società La Fratellanza di Moglio, proprietaria del terreno, cui è stato concesso il diritto di superficie ad uso pubblico delle aree. La spesa per la realizzazione del progetto, diretto dal personale dell’ufficio tecnico comunale, è pari ad 525.000 euro sostenuta per 300.000 euro dalla Società La Fratellanza e per 225.000 euro dal Comune di Alassio con fondi propri di bilancio.

“Davvero molta emozione – sottolineano il sindaco Marco Melgrati e l’assessore ai lavori pubblici Rocco Invernizzi – nell’assistere agli ultimi interventi di questo progetto così importante, frutto della perfetta collaborazione tra la nostra Amministrazione, gli Uffici Comunali, la Società La Fratellanza e tutta la comunità di Moglio. Un progetto il cui significato e il cui valore sono grandissimi, come si può percepire dalla cura e dalla dedizione con cui è nato e con cui è stato portato avanti. Ora che siamo vicini alla conclusione dei lavori, non vediamo l’ora di organizzare con la Società La Fratellanza una splendida inaugurazione per festeggiare tutti insieme questo grande traguardo dedicato ai bambini e al futuro”.