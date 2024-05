Alassio partecipa al progetto “VIA(E) per viaggiare”, Galtieri: “Si sta definendo un nuovo distretto turistico”

Alassio. Nei giorni scorsi la città di Alassio ha ospitato Federica Bellinazzi, responsabile di FaroTeam Italia Incoming, che raccoglie oltre 2000 agenzie di viaggio e propone pacchetti tailor made in tutta Italia, per un eductour realizzato nell’ambito del progetto “VIA(E) per viaggiare”, di cui VisitAlassio è partner.

Il progetto “VIA(E) per viaggiare” al momento coinvolge Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana e si sviluppa attraverso aggregazioni di prodotto , per lavorare in sinergia fra più territori al fine di predisporre un’offerta turistica multifunzionale dedicata a più regioni, comprendente la promo-commercializzazione di alcune fra le più interessanti proposte turistiche esperienziali dei territori coinvolti.

Per il 2024 Alassio partecipa al progetto “VIA(E) per viaggiare” con alcune proposte in un’area dedicata sul catalogo presentato al TTG, tra le proposte vacanza “Le vie dei pescatori e antiche via romane”, “Alassio Survival” e “Sulla Via dell’Olio tra mare collina e lago” e, tra le proposte experience, “Alassio for Sea lovers”, “Alassio Glam & Relax” e “Alassio Explorers & Instagram Lovers”.

Grazie a questa sinergia, prende il via la presenza di VisitAlassio tra gli itinerari di Faro Team Italia, la rete di incoming di Faro Group pensata e sviluppata direttamente dagli agenti di viaggio per offrire un turismo esperienziale di alto livello e garantito da professionisti certificati. Le esperienze di VisitAlassio saranno da oggi disponibili e acquistabili da un network di circa duemila agenzie di viaggio.

“Grazie al progetto VIA(E) – sottolinea il Vice Sindaco di Alassio con delega al Turismo Angelo Galtieri – si sta definendo un nuovo Distretto Turistico che ad oggi conta su un bacino potenziale di oltre 7 milioni di turisti e cittadini e su una domanda internazionale in continua evoluzione. Siamo quindi molto soddisfatti della partecipazione di Visit Alassio a questo progetto, che si sta concretizzando con azioni molto incisive, quali la sinergia con Faro Team Italia, foriera di ottimi risultati”.