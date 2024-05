Alassio, in corso i lavori per il consolidamento e la messa in sicurezza di Via Vigo

Alassio. Sono in corso ad Alassio i lavori di completamento per il consolidamento e la messa in sicurezza di Via Vigo, attraverso interventi mirati alla protezione del contesto da eventi naturali, in particolare da quelli relativi al dissesto idrogeologico.

L’intervento riguarda il tratto arginale dissestato del Rio Bababia tramite l’esecuzione di opere di sostegno a basso impatto sulle matrici naturali, attraverso l’uso di tecniche attinenti all’ingegneria naturalistica, inserendosi coerentemente nel contesto dei luoghi in relazione alla precarietà idro-geomorfologica dell’area in oggetto.

L’intervento sarà ultimato con la messa in opera di una barriera di sicurezza stradale (guard rail) su cordolo a protezione del salto vero il vuoto della scarpata in terra sul lato di valle di Via Vigo.

Il costo per i lavori di sistemazione e messa in sicurezza previsti ammonta ad un totale di 250 mila euro comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche ed oneri fiscali.

“I lavori di sistemazione realizzati nell’ambito di questo progetto – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Alassio, Rocco Invernizzi – hanno come obiettivo quello di rinsaldare l’assetto geomorfologico generale. Questo importante intervento è frutto dell’impegno della nostra Amministrazione che, in perfetta sinergia con gli Uffici Comunali, si è attivata per ottenere dalla Regione Liguria le risorse messe a disposizione tramite apposito decreto per realizzare gli interventi strutturali che si sono resi necessari a seguito degli eccezionali eventi meteorologici occorsi sul territorio della regione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019”.