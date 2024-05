Agricoltura, ancora aperti i due bandi regionali per la tutela delle colture arboree

Liguria. “Sono ancora aperte le domande per due bandi di contributo al bando da 3,7 milioni di euro per la tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica e di 2,1 milioni di euro a sostegno dell’inerbimento delle colture arboree in Liguria”. Lo ricorda il vice capogruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza.

Alle misure possono accedere aziende agricole, agricoltori in forma singola e associata ed enti pubblici. Le richieste dovranno essere presentate sul portale SIAN entro il 15 maggio 2024.

Qui le informazioni sul primo bando e qui quelle sul secondo.