Aeroporto di Genova, approvato il piano economico-finanziario: conti positivi ma serve aumento di capitale da 4,8mln per ripianare le perdite

Genova. Approvato dal Consiglio di Amministrazione il nuovo piano economico-finanziario dell’Aeroporto di Genova per il quinquennio 2024-2029. Come si legge nella nota ufficiale diffusa questo pomeriggio, il piano, elaborato con la consulenza dell’advisor PwC, “delinea una significativa prospettiva di rafforzamento della società” e si basa sulla necessità di ripianare le perdite attraverso un intervento di ricapitalizzazione da parte dei soci per un totale di 4,8 milioni di euro“.

In altre parole la prossima assemblea straordinaria dei soci, calendarizzata per il prossimo 28 giugno, sarà chiamata a votare l’aumento di capitale necessario per far fronte alle perdite accumulate in questi anni.

Una decisione che si è resa necessaria nonostante l’andamento del 2023 sia di segno positivo rispetto agli anni precedenti. Come riporta la nota stampa, infatti, i dati relativi all’anno scorso mostrano un “notevole miglioramento” rispetto al 2022, con un margine positivo di circa 200 mila euro, in contrapposizione al margine negativo di 743 mila euro registrato nell’anno precedente.

Sul 2023 hanno gravato negativamente alcune voci di costo straordinarie, dovute principalmente al venir meno delle misure legislative di contenimento degli effetti Covid. Inoltre, è stato sottoscritto un contratto di espansione che ha comportato un aumento di 1,7 milioni di euro per il costo del personale “ma che avrà effetti positivi negli anni a venire grazie ai prepensionamenti concordati”.