Ad Albenga conferenza sui fiori eduli: “I fiori in tavola, una nuova realtà dell’economia albenganese”

Albenga. Sabato 25 maggio, per la Rassegna “Albenga Passato e Presente”, la Fondazione G. M. Oddi, con il patrocinio del Comune di Albenga e la collaborazione di Mario Moscardini, propone una conferenza dal titolo “I fiori in tavola. Una nuova realtà dell’economia albenganese”.

L’iniziativa si terrà nella Sala San Carlo di Via Roma 58 alle ore 17 e sarà ad ingresso gratuito. Interverranno Silvia Parodi e Marco Ravera dell’Azienda “RaveraBio” e di “Tastee.it”.

“I fiori eduli sono un ingrediente, non solo una decorazione”: partendo da questo assioma Marco, titolare di RaveraBio, da più di 10 anni ha cominciato a coltivare i fiori eduli e attualmente immette sul mercato vaschette di petali freschi da utilizzare in cucina. Da due anni Silvia e Marco hanno iniziato a creare prodotti alimentari con il fiore edule come ingrediente più importante a marchio Tastee.it, una nuova realtà economica albenganese. I fiori hanno sapori diversi, caratteristiche organolettiche uniche e si prestano a tantissime interpretazioni ed abbinamenti, un nuovo mondo per chef, pasticceri, gelatieri ed appassionati. Grazie ai fiori i professionisti potranno esprimere al meglio la loro fantasia sempre tenendo presente che il fiore in cucina non deve diventare il protagonista assoluto, ma il compagno che serve a valorizzare un piatto.

Coordina Mario Moscardini. Al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerta dalla RaveraBio una degustazione a base di fiori eduli.