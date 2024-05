Acqua, Bruzzone (Lega): “Pronto investimento da oltre 39 milioni sulla rete idrica ligure grazie a Salvini e Rixi”

Liguria. “Il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, ha presentato oggi il piano nazionale per gli interventi nel settore idrico. Previsti oltre 39 milioni di euro per progetti e nuove infrastrutture in Liguria, al fine di contrastare l’emergenza idrica nel nostro territorio, mettendo a terra le risorse del Pnrr”.

Lo fa sapere il deputato ligure della Lega Francesco Bruzzone, candidato alle prossime elezioni europee per la circoscrizione Nord-ovest.

“Un investimento importante e opere concrete per i liguri, grazie alla determinazione e alla visione del vicepremier Salvini e del vice ministro Rixi: questa è l’Italia del sì”, ha concluso.