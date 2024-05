Accorpamento classi al Chiabrera, i consiglieri Burlando e Carpano: “Il governo deve garantire il personale docente, serve cambio di rotta”

Savona. “Quando un governo sceglie di rendere molto più complicato l’accesso alla professione di docente sa benissimo che sta aggravando una situazione ormai insostenibile. Apprendiamo per questo con molto dispiacere e preoccupazione la decisione, obbligata, che il Dirigente del Liceo Chiabrera ha dovuto prendere in merito all’accorpamento di due classi del prossimo ultimo anno. Una ricaduta nazionale che crea, a Savona come in tutta Italia, ambienti scolastici sempre più difficili e situazioni non opportune alla crescita delle nuove generazioni”. Lo dichiarano i consiglieri comunali a Savona Luca Burlando e Massimiliano Carpano commentando la decisione del Chiabrera di smembrare una classe del quarto anno.

“Garantire il personale docente è fondamentale per offrire un’istruzione aperta e di qualità a tutti – proseguono – Senza contare che il nostro sistema scolastico pubblico ha ormai evidenti necessità di riforme ed investimenti: le strutture scolastiche fatiscenti, i corsi e i cicli di studio ormai datati, l’arretratezza dei plessi scolastici e il sovraffollamento delle classi ne sono alcuni esempi. Situazioni che, unite alla carenza di personale, al caro affitti e al caro trasporti, mettono seriamente a rischio la garanzia del diritto allo studio nel nostro Paese”.

“Unendoci alle preoccupazioni sollevate dagli studenti in questi giorni, chiediamo a gran voce un cambio di rotta da parte del governo nazionale. Serve ripensare l’assurda riforma per l’accesso ai percorsi di insegnamento e nuovi investimenti che sostengano il nostro sistema formativo. Ne va del nostro futuro. Letteralmente”, concludono.