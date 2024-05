Aborto, Medusei risponde a Alleanza Verdi Sinistra: “Il consiglio regionale non ha ancora esaminato la proposta di legge”

Liguria. “Rispondo ad Alleanza Verdi Sinistra, in merito all’applicazione del decreto 19 del 2 marzo. Tale norma dà la facoltà alle Regioni di organizzare i servizi dei consultori in modo da ‘avvalersi senza oneri a carico della finanza pubblica anche di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”. Così il presidente del consiglio regionale risponde all’appello di Alleanza Verdi Sinistra sulla facoltà data alle Regioni di aprire i consultori alla presenza di operatori, qualificati per il sostegno alla maternità, appartenenti ad associazioni del terzo settore.

“Per quanto riguarda la sfera di competenza dell’assemblea regionale – prosegue il presidente – ad oggi non sono state votate in consiglio proposte di legge in merito ma è stato già discusso e votato poche settimane fa un ordine del giorno con il quale i gruppi di opposizione chiedevano di impegnare la giunta e l’assessore competente ad esprimere il proprio dissenso nelle dovute sedi all’applicazione del decreto numero 19. L’ordine del giorno è stato respinto in sede di assemblea legislativa con 17 voti contrari”.

“Viene quindi semplicemente applicata una normativa nazionale e, a livello di indirizzo politico, il consiglio regionale si è recentemente espresso”.