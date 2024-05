A Varazze arriva “Nowtice”, nuovo sistema di allerta per avvertire i cittadini

Varazze. “Tutela della cittadinanza” così il sindaco Luigi Pierfederici alla presentazione di “Nowtice”, il nuovo sistema di allerta (www.it.nowtice.it), adottato dal Comune, per informare i cittadini in caso di emergenza, allerta meteo o per qualunque altro tipo di comunicazione rilevante. “Arrivare ai cittadini – sottolinea il primo cittadino – in maniera precisa, puntuale e veloce.

Con informazioni in tempo reale e utili”. Stefano Preziosi, informatico della Società Regola, aggiunge “comunicazione ordinaria in emergenza per consentire ai cittadini di essere sempre informati sulle allerte”. Una piattaforma, che consentirà quindi di inviare allerte a destinatari specifici, localizzati su mappe configurabili, garantendo così la massima tempestività e precisione possibili. milticanale

Una soluzione digitale avanzata utilizzata dalle principali città italiane, tra cui Torino e Firenze, che permette una gestione efficiente delle comunicazioni attraverso molteplici canali, inclusi social network, app per smartphone, pannelli a messaggio variabile e l’app nazionale IO.

Ecco i link per scaricare l’app. Per Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=regola.flagmii&hl=it&gl=US. Per Smartphone: https://apps.apple.com/it/app/flagmii/id658216360.