A Toirano arrivano le bat-box per tutelare le otto specie di pipistrelli che abitano le Grotte

Toirano. Nell’ambito dell’indagine sui pipistrelli fatta realizzare dal Servizio Grotte del Comune di Toirano, è in corso l’installazione delle bat-box, le casette per la tutela delle specie di pipistrelli presenti nelle grotte stesse.

Toirano, infatti, è situata in una zona carsica di grande pregio e le sue cavità rappresentano validi rifugi. Tuttavia, le specie sono disturbate da vari fattori e da qui è nata l’esigenza di una tutela specifica. Le cause principali del declino delle specie dei chirotteri sono le alterazioni e le distruzioni degli habitat boschivi, il passaggio dall’agricoltura tradizionale a quella meccanizzata e intensiva, la chiusura di grotte, miniere e gallerie, l’uso di pesticidi, i trattamenti chimici in agricoltura e per il trattamento del legno, ecc.

Lo studio, realizzato da una naturalista esperta in chirotteri ha verificato la presenza e la distribuzione dei pipistrelli, mediante il controllo dei potenziali rifugi invernali e le indagini bioacustiche. I rilevamenti di ultrasuoni sono stati effettuati utilizzando un dispositivo bat detector in grado di restituire i segnali di ecolocalizzazione emessi dai chirotteri. L’indagine ha permesso di evidenziare con certezza otto specie di tali mammiferi, quindi con una composizione della fauna abbastanza diversificata. La specie più frequente e abbondante è il “Pipistrellus Khulii”.

Le bat-box, ovvero gli alloggiamenti a forma di casetta, sono state fornite direttamente dell’Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) al fine di posizionare quelle più idonee allo scopo e sono state installate grazie all’abilità degli speleologi dell’Associazione Cycnus di Toirano, i quali, mediante carrucole e corde sono saliti alle altezze previste per poterle installare nel modo più opportuno. Infatti, le bat-box devono essere fissate oltre i 4 metri di altezza e devono avere un idoneo spazio libero davanti, senza alberi e altre strutture, per consentire l’arrivo dei pipistrelli.

Si è trattato quindi di un percorso scientifico che, tramite enti e volontari specializzati, si sta concludendo nel rispetto delle esigenze della fauna e di tutela del complesso turistico.

Il sindaco di Toirano ha dichiarato: “In linea con gli investimenti sulla ricerca scientifica, da sempre sostenuti dalla mia amministrazione, ho accolto con piacere questa nuova iniziativa. In qualità di sindaco ci tengo a ringraziare il promotore, responsabile del servizio Fulvio Panizza ed i Grottieri, l’Associazione Cycnus di Toirano, che grazie alle loro abilità ed alla loro competenza, hanno reso possibile l’installazione delle bat-box e l’Enpa per aver fornito le casette per la tutela delle specie di pipistrelli presenti nelle grotte”.

L’assessore delegato alle Grotte turistiche ha dichiarato: “In questi anni si è dato particolare risalto all’importanza del sito delle grotte. Grazie al lavoro svolto da tutti si è riuscito a mantenere degli standard qualitativi d’eccellenza elevati e si è iniziato a svolgere un’opera di ammodernamento ed allineamento alle esigenze paesaggistiche e turistiche attuali”.