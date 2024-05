A Savona una raccolta firme per la legge 194

Savona. Dalle ore 15:00 alle ore 18:00 in piazza Fucsia a Savona sarà presente il banchetto di raccolta firme per salvare la legge 194 e chiedere alla Regione Liguria di NON “avvalersi di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno della maternità”.

L’iniziativa è promossa da Alleanza Verdi Sinistra.

Alleanza Verdi Sinistra Liguria aveva già lanciato una petizione rivolta al presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei per chiedere di escludere le associazioni pro-life dai consultori pubblici regionali e di rafforzare il loro finanziamento.

“La Liguria eserciti la facoltà prevista dalla legge per quanto riguarda i servizi consultoriali di non avvalersi di soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno della maternità, nello spirito della legge 194 che prevede la riservatezza e la laicità del servizio pubblico e di rafforzare i consultori familiari su tutto il territorio della Regione mediante adeguati stanziamenti in misura tale da supplire al definanziamento da parte del Governo”, il messaggio di AVS in vista della raccolta firme.

La stessa Assemblea legislativa ligure aveva respinto anche un ordine del giorno presentato da tutte le forze d’opposizione che avrebbe impegnato la giunta Toti a “non esercitare” la facoltà prevista dall’emendamento al decreto Pnrr, già convertito in legge, che permette alle Regioni di avvalersi di “soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”.