A Savona un concerto preghiera per il 180esimo delle “suore della Neve”

Savona. Nell’ambito delle celebrazioni per il centottantesimo anniversario della fondazione della Congregazione delle Figlie di Nostra Signora della Neve sabato 18 maggio alle ore 17 nella cappella della Casa Madre, in via santa Maria Maggiore, nel centro storico, il Coro Tre Ponti eseguirà un concerto preghiera con brani mariani, gospel e praise&worship.

Il fondatore è il sacerdote e Servo di Dio savonese Giovanni Battista Becchi, il quale nacque nel 1785 da famiglia distinta e agiata, compì i suoi studi sotto la guida dello zio Bartolomeo Becchi, rettore della chiesa delle Fornaci, e fu ordinato sacerdote il 14 marzo 1813. Testimonianza attendibile è lo scritto del Brunendo, dal quale emergono l’intelligenza, l’ingegno, la profonda pietà e l’instancabile zelo del fondatore.

Il grido accorato di Gesù di fronte alla folla assetata della Sua parola “Ho compassione di questa turba” trovò eco nella sua anima di apostolo. Non fu insensibile di fronte alla situazione sociale e umana di Savona in quel preciso momento: bimbi lasciati incustoditi per le strade per incuria o necessità di lavoro, adolescenti che chiedevano istruzione, fanciulle povere, orfane, abbandonate e bisognose di assistenza, comprensione, bontà.

L’8 dicembre 1843, nella memoria di Maria Santissima Immacolata, le prime sette sorelle ricevettero l’abito religioso, una regola provvisoria e per autorità del Vescovo furono erette nell’allora Congregazione delle Figlie di Maria Santissima della Neve. Fu loro dato un nome nuovo accanto a quello di Maria. Il seme era gettato ed ebbero così vita le prime opere. Oggi i centri dell’opera educativa delle Suore di Nostra Signora della Neve sono a Genova, Savona, Sanremo, Roma e in molti asili di infanzia sparsi in altre regioni.