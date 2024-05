Savona. Savona riabbraccia la tradizionale Fiera di Santa Rita, nell’omonima zona del quartiere Oltreletimbro, e come da tradizione nelle vie sono comparse le bancarelle con i loro molteplici colori, mercanzie e profumi.

Protagoniste della giornata sono, come ogni anno, le rose, fiori da sempre associati a Santa Rita e simbolo di bellezza e dolore. Le porte della chiesa sono aperte dalle 8 e la benedizione delle rose avverrà a rotazione durante tutta la giornata fino alle 19.

Nell’ambito della ricorrenza il Comitato Quartiere Oltreletimbro prosegue il ciclo di eventi “OltreFest”. Martedì 21 maggio alle ore 15 nella Chiesa Santa Rita gli allievi della Scuola Guidobono si esibiranno in un concerto. Alle 21 nel salone della vicina mensa della Caritas, in via Edmondo De Amicis 4, Teatro 21 e Teatro Viaggiante proporranno lo spettacolo “T.O. The Old Man”.

Alle ore 18 ancora nel salone della mensa il professor Santino Nastasi terrà la conferenza sul tema “Quando le rose incontrano l’arte. Il ruolo e i significati delle rose nella storia dell’uomo”, a cura dell’associazione La Rosiera. Gli ingressi saranno ad offerta libera per sostenere le attività del comitato.

Al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione, per tutta la giornata, nel quartiere ci sono alcune modifiche alla circolazione: è chiusa al traffico veicolare via Collodi nel tratto compreso tra corso Ricci e via Sera, piazza della Consolazione, via Tasso, via De Amicis e via Aleardi.

guarda tutte le foto 11



Savona riabbraccia la fiera di Santa Rita

Per oggi sono previste anche modifiche alle linee dei bus. Ecco le modifiche al trasporto pubblico locale: gli autobus della linea 2/, giunti sul ponte di via Luigi Corsi svolteranno a sinistra in corso Viglienzoni, corso Tardy e Benech, via Giuseppe Giusti e quindi riprenderanno il regolare percorso; le linee 58 e 61 (che a seguito delle variazioni di percorso normalmente transitano in via Collodi), dopo il ponte di via Luigi Corsi svolteranno a sinistra in corso Viglienzoni, corso Tardy e Benech, via Pirandello e quindi riprenderanno il regolare percorso.