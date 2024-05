A Savona il primo museo della medicina all’interno di uno studio medico: visitatori da tutta Europa

Savona. In pochi sanno che la città della Torretta ospita il primo museo in Italia all’interno di uno studio medico, grazie alla passione e alla dedizione del dottor Alberto Macciò.

Nato e cresciuto a Savona è considerato uno dei massimi esperti, anche a livello internazionale, sulle malattie della circolazione linfatica. Un museo del tutto singolare quello allestito in piazza Santa Cecilia voluto fortemente dal chirurgo: “Un museo dentro lo studio lo abbiamo solo io e un altro dottore in Alabama – afferma Macciò – c’è una storia sulla museo-terapia basta infatti pensare che a Torino mettono gli studi dei medici dentro il museo egizio perché c’è una teoria, molto alternativa, che afferma che se le persone vengono visitate all’interno di un ambiente confortevole vanno meglio. E allora ho pensato ma perchè non mi metto un museo in casa? E dal momento in cui mi è venuta voglia ho letteralmente iniziato a collezionare come un pazzo”.

Oltre 1000 oggetti per fare un viaggio un viaggio immaginario nella medicina. Uno studio che riceve pazienti da tutta Italia ma anche da Francia e Australia, un luogo che però deve essere anche un ambiente culturale e didattico. Un modo per “staccarsi” alcuni momenti dalla malattia, ridere e avere un nuovo approccio alla cura: “Il museo è aperto da un anno, ma io colleziono da molto di più. Nell’ultimo periodo però avendo il luogo dove mettere fisicamente questi oggetti e così ho iniziato a girare ancora di più i mercatini dell’usato”.

Ci sono oggetti più particolari e unici che riguardano il mondo della medicina: dalle seghe di amputazione (trovate in un mercato vicino a Brescia), alle fialette di mercurio passando per la teca dedicata all’anestesia o alla zona della cauterizzazione ovvero tutti i sistemi con cui i chirurghi bloccavano le emorragie: “Giro i mercatini di tutta Europa, dall’Italia a Londra passando per la Spagna – afferma Macciò – compro oggetti che altrimenti andrebbero persi, ridiamo valore alle cose a cui la gente non ne da. Pensate che le seghe le ho pagate 30€, sui siti di collezionisti ne valgono 800″‘.

“I pazienti vengono e girano, non è una collezione mia privata. L’oggetto a cui sono più legato? Ad un libro del 1640 del dottor Aselli e firmato da due suoi studenti: in questo testo c’è la scoperta dei vasi linfatici. Me lo ha chiesto l’università di Pavia dove ha insegnato ma io lo custodisco gelosamente, non tanto per il valore economico quanto affettivo”.