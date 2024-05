A Savona il padre di Ilaria Salis: “Inizialmente dubbiosa sulla candidatura, non aveva neanche la possibilità di informarsi”

Savona. Il padre di Ilaria Salis è venuto sabato in Liguria, prima a Genova e poi a Savona per incontrare i cittadini e raccontare l’esperienza di sua figlia che è in carcere in Ungheria da 15 mesi ed è candidata per Sinistra Italiana alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. In caso di elezione al parlamento europeo verrebbe scarcerata.

“Non ha accesso a internet, non può leggere i giornali o vedere i telegiornali e per lei era complesso capire cosa stava succedendo in Italia intorno al suo caso – ha detto Salis -. Inizialmente era dubbiosa sulla candidatura, poi dopo averci pensato ha accettato la proposta di Alleanza Verdi e Sinistra”.

“Mi ha colpito che le persone lo fermavano in mezzo alla strada per abbracciarlo. Ci ha raccontato episodi gravissimi, Ilaria nel primo periodo non poteva comunicare con loro”, ha commentato Maria Gabriella Branca, assessore del Comune di Savona e presidente dell’assemblea nazionale di Sinistra Italiana.

I presenti hanno fatto domande a Roberto Salis sulla candidatura: “Prima pensava di riuscire a risolvere la questione in via giudiziale o diplomatica e quando han capito che queste vie erano precluse han pensato che questa potesse essere una soluzione, consapevole anche dei rischi che corre”, ha riferito Branca.