A Savona da fine 2021 un centro GIG: transitati oltre cento ragazzi alla ricerca di supporto e ascolto

Savona. “Il nostro obiettivo è quello di affrontare le problematiche connesse al disturbo da gioco d’azzardo a 360°, offrendo assistenza psicologica, sociale ed economica nel pieno rispetto della privacy. Il fil rouge che ha condotto, sin dal principio, la filosofia di questo centro è quello di essere un “setting non istituzionale”: non volevamo essere il solito ambulatorio Asl dove i ragazzi si recano solo se costretti dai familiari o da una prescrizione medica”.

“L’intento, sin da subito, era quello di ricreare un luogo accogliente sul quale i giovani potevano contare e al quale rivolgersi indipendentemente dalla loro problematica”. Ad affermare questo è il dottor Roberto Carrozzino, direttore del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze di Asl2.

Nato ad ottobre 2021 a Savona, in corso Italia 15r, il centro Generazioni in Gioco (GIG) è un servizio dedicato ai giovani e alle loro famiglie. Un servizio promosso dal Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze di Asl2, in collaborazione con Gruppo Redancia e Società Proteo: “Nato su imput di un finanziamento che è stato istituito 5 anni dal Ministero della Salute legato al contrasto del gioco d’azzardo patologico – prosegue Carrozzino – quindi da un finanziamento che era stato dato alla Regione Liguria e successivamente ripartito alle Asl territoriali in base alla popolazione”.

“Finanziamento che ci ha consentito di arrivare ad aprire il centro (in collaborazione con le strutture che storicamente si occupano di dipendenze) con l’obbiettivo di avere un punto di riferimento esterno agli ambulatori delle Asl: per essere più attrattivi e poter intercettare in maniera più agile e più significativa tutto quello che è il disagio giovanile”.

Dedicato agli Under 25 il centro offre gratuitamente aiuto grazie ad una equipe multidisciplinare: “Volevamo e vogliamo che i ragazzi, tra i 14 e i 25 anni, che si recano da noi trovino un ambiente innanzitutto con la presenza di altri giovani – ci spiega il Direttore – e poi la presenza di diversi profili professionali: psicologi, medici, assistenti sociali ed educatori provenienti da realtà differenti della Asl (es salute mentale, consultorio, neuropsichiatria infanzia adolescenza )”.

Il GIG nasce con l’obiettivo di evitare ai giovani, i quali non hanno problematica di tipo medico, che intraprendano percorsi sanitari se non necessari, ma nel caso in cui lo fossero che inizino quello corretto: “Il percorso sanitario non deve dipende dal servizio al quale si sono rivolti esempio dipendenze, salute mentale e via discorrendo- spiega Carrozzino – ma qua devo trovare una specie di punto generico dove poi si valuta su quale servizio ci si debba appoggiare maggiormente. Avere un centro attrattivo per intercettare velocemente i problemi e poi, laddove necessario, il supporto medico ma fondamentale che siano ruoli attrattivi”.

IL RUOLO DELLE SCUOLE E DEI PEER EDUCATOR

Fondamentale nelle intercettazioni dei ragazzi e ad una prima valutazione le scuole con gli sportelli di ascolto: “La rete con gli istituti è fondamentale – afferma il dottor Maurizio Panza, direttore del centro GIG – gli sportelli di ascolto ci interfacciamo regolarmente”.

Altra figura fondamentale dei Peer Educator (dal 2011 circa 400 ma ora le selezione è più “serrata”) che ricoprono un ruolo attivo nei progetti di prevenzione attivati dal Ser.T. di Asl 2: “Sono giovani che vengono prima selezionati all’interno delle scuole, poi formati e, in un secondo momento, portare aiuto ai loro coetanei”, afferma Panza

Ma non solo scuole anche le associazioni e il mondo delle società sportive devono fungere come un momento osservativo prima di indirizzare e capire bene quale sia il bisogno: “All’interno del GIG deve prevalere il concetto di salute più psico sociale che biomedico, e deve prevalere un contesto di gruppo più che singolo. Quando un giovane si mette in relazione con gli altri è più facile capire quali siano le aree disfunzionali”, spiega lo psicologo.

ATTIVITA’

Teatro, giochi di società, giri in barca a vela, web radio e tanto altro solo le attività che vengono svolte ai GIG aperto lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.

“Utilizziamo strumenti psicometrici per valutare il percorso dei ragazzi, abbiamo la supervisione di una docente dell’università di Psicologia di Genova che ci fornisce un feedback sulla correttezza metodologica – commenta Carrozzino – dobbiamo prima essere in grado di capire bene che tipo di bisogno anno e poi avere una capacità di captarli e accoglierli”.

NUMERI

Aperto da fine 2021 sono “transitati” oltre un centinaio di ragazzi, ad oggi il gruppo è composto da una decina di giovani: “I numeri sono in crescita”, afferma Panza.

La differenza tra ragazzi e ragazze dipende dall’area problematica: “Storicamente il problema legato, ad esempio, all’uso di sostanze, era più tipicamente maschile anche se recentemente ci sono state delle inversioni di tendenza, soprattutto liguri – commenta il dottor Carrozzino – ad esempio le ragazze della Liguria sono più “discole” delle ragazze non liguri e, addirittura, nel consumo di alcool sono riuscite a superare i ragazzi”.

“Anche il fumo con le sigarette, una volta, era tipicamente maschile ad oggi invece le donne fumano di più – sottolinea – come si qualche modo ci fosse la necessità di colmare dei gap”

“Tendenzialmente i maschi essendo più turbolenti nella manifestazione creano prima campanelli di allarme, le donne esprimono disagio in altro modo, magari nell’aspetto alimentare”, – spiega Carrozzino.

OBIETTIVI

“Lavorare sull’educativa di strada, non aspettare che i ragazzi arrivino ma trovare il modo di avvicinarli nei loro ambienti abbiamo già preso contatto con degli istruttori di parkour (attività che spesso è praticata da utenti del Dipartimento in tutte le sue declinazioni dalla e neuropsichiatria a quello della salute mentale, spesso in reparto c’è ricoverato almeno un ragazzo che ha la passione del parkour)”, affermano i dottori.

“E’ fondamentale per noi avere una sorta di “controllore” esterno altrimenti diventiamo autoreferenziali, ci stiamo muovendo in un campo che è inesplorato in Italia – proseguono – per questo ci aiuta molto l’UNIGE: dobbiamo capire se stiamo facendo bene o se dobbiamo aggiustare il tiro”.

“Vogliamo tornare ad affiancare i ragazzi ma tornare anche a lavorare su una comunità di adulti che educhi, deve sentirsi in dovere di riprendere un ragazzo nel momento in cui è per strada anche se non è un tuo parente. Considerare l’occuparsi dei giovani come un dovere di tutti – conclude il dottor Panza – e quindi il GIG è un po’ una palestra in tal senso”.

A Carcare esiste già un centro GIG presso il centro commerciale. Entro fine anno l’obiettivo è di aprirne uno a Celle (dentro la sede dell’Avis) e uno ad Albissola Marina.