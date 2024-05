A.S.D. ArteGinnastica torna dall’International Tournement Levki Cup in Bulgaria, con un ricco bagaglio di esperienze

Dal 17 al 19 maggio si è tenuto a Sofia, in Bulgaria, l’ International Tournement Levki Cup, al quale unica invitata, tra le società italiane di Ginnastica Ritmica, in seguito agli ottimi risultati ottenuti in questo anno sportivo, è stata l’ A.S.D. ArteGinnastica, settore di Ginnastica Ritmica della Polisportiva del Finale, che torna a casa dal prestigioso evento, con un nuovo bagaglio importante di esperienza.

Sabato 18 maggio, in mattinata sono scese in pedana le prime due atlete:

Alice Parodi, anno 2011, che, col suo carattere degno di una gara internazionale di questo livello, si è guadagnata a un bel 6° posto alle clavette;

mentre Daria Di Cola, anno 2012, alla sua prima esperienza in campo internazionale e nonostante un primo approccio con le clavette un po’ tormentato, ha eseguito un ottimo cerchio con qualche sbavatura e imprecisione, e si aggiudica il 7° posto in classifica.

Domenica 19 maggio, invece, sono state schierate le più “grandi” tra le nostre atlete che hanno gareggiato in questa trasferta, e che nel farlo si sono scontrate con federazioni internazionali di altissimo livello, di cui alcune appartenenti anche alla nazionale Bulgara; ciononostante:

Letizia Zanolla, anno 2010, super competitiva si prende la medaglia di legno al cerchio;

Francesca Bruzzo, anno 2009, si aggiudica il “premio eleganza” della gara;

e Federica Baldini, anno 2007, con una palla eseguita quasi in modo impeccabile conquista il Bronzo.

Ultima ma non per demerito, Virginia De Andreis, anno 2013, la più piccola in questa trasferta dimostra ottima padronanza della pedana e vince due medaglie, Oro alle clavette e Argento al nastro.

Ci dicono di loro le allenatrici Andrea e Carlotta Violante:

“Le ragazze sono in fase di studio di questi attrezzi, nuovi e ancora da lavorare ma la strada è buona e sicuramente in crescita, siamo molto fiere di loro, ora ci attende il nostro Torneo Nazionale Riviera delle Palme, dove testeranno ancora questi esercizi, dopodiché attenderemo il nuovo anno sportivo che prevede ottime novità”.

La Polisportiva del Finale si congratula con le atlete e le allenatrici del proprio settore ArteGinnastica per questi ottimi risultati!