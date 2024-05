A Loano il convegno “Donazioni post Covid”: confronto tra medici e associazioni

Loano. Venerdì 10 maggio presso la Sala Consiliare de Comune di Loano, si è tenuta la conferenza sullo stato in Liguria delle donazioni, organizzata dal Lions Club Loano Doria con il patrocinio della Regione Liguria, della ASL2 e del Comune di Loano.

Alla tavola rotonda si sono confrontati medici e le associazioni che si occupano di donazioni, sullo stato attuale in seguito alla pandemia. Hanno partecipato il Presidente della Banca degli Occhi Melvin Jones Lions la dottoressa Nicoletta Nati, il Dr. Brunello Brunetto consigliere regionale e Presidente della Commissione Sanità regione Liguria, il Dr. Massimiliano Bruno Franco Direttore S.C. medicina Trasfusionale ASL2, la Dr.ssa Elona Koni Dirigente medico del Centro Trasfusionale dell’ospedale Santa Corona, la Dr.ssa Ilaria Giovannelli Dirigente medico Rianimazione ospedale Santa Corona Pietra Ligure, per l’AVIS Daniele Fui e Fabio Mauri, per l’ADMO Liguria Bruno Battistin, per l’ADMO Andrea Mazza.

“Il confronto che ha destato molto interesse tra il pubblico partecipante, ha trattato temi tecnico scientifici, statistici in particolare della Regione Liguria. Il confronto tra tutte le parti in causa è stato proficuo, ed è servito per trovare anche soluzioni alle problematiche attualmente presenti. Da parte delle associazioni si è ragionato su come sensibilizzare la popolazione per aumentare il numero dei donatori ma anche dei volontari”.

“A detta di tutti i partecipanti, questo vuole essere solo un inizio di un percorso dove allo stesso tavolo siedono operatori sanitari e volontari, per migliorare sempre più le procedure e il numero di donazioni. Si sta pensando già ad un altro incontro, coinvolgendo le scuole e quindi anche i più giovani, per motivarli a fare qualcosa per il prossimo e tutta la comunità, perché donare può salvare e migliorare la vita a chi ne ha bisogno”, le parole di Massimo Telese Socio del Lions Club Loano Doria e degli Amici della Banca degli Occhi Melvin Jones, presente all’evento.