A Genova grande manifestazione “contro le speculazioni, le opere impattanti, la carenza di servizi e l’erosione dei diritti”

Liguria. “In Liguria manifestiamo uniti” è lo slogan della manifestazione in programma sabato 11 maggio dalle 14 in via Fanti d’Italia a Genova e a cui sono invitati a partecipare “tutte le cittadine e i cittadini, i comitati e le associazioni del territorio ligure che vogliano difendere i loro ambienti di vita da speculazioni, opere impattanti, carenza di servizi ed erosione dei diritti delle persone”.

La manifestazione è organizzata dalla Rete Genovese e dal Coordinamento dei Comitati del Ponente (GE), Fermiamo il Mostro e Quelli della Catena (SV), Comitato Posidonia e Rete Ambiente Altro Turismo (SP) e Attac (IM).

“Sono tante le opere insensate che stanno interessando la nostra regione, progetti e infrastrutture che vengono progettate per rispondere a interessi privatistici e non per il bene delle collettività e dei cittadini. Sono innumerevoli le opere che avranno ripercussioni negative su ambiente, salute, sicurezza sul lavoro, qualità della vita, sulle condizioni socio-economiche di territori anche densamente popolati e nessuna ricaduta positiva (nemmeno in termini occupazionali) per gli abitanti. Al di là di queste opere, quello che contestano gli organizzatori è l’idea di territorio promossa dalla Regione e da alcuni sindaci che continuano a destinare miliardi di euro a opere inutili mentre la sanità e l’istruzione pubblica vengono smantellate”.

“Scendiamo in piazza per il bene di tutti: non siamo quelli del no, come molti ci vorrebbero raccontare, siamo una rete di cittadine e cittadini che vogliono una regione diversa. Scendere in piazza è un’azione necessaria a tutelare il benessere degli abitanti, difendere il territorio e l’ambiente e fermare lo sperpero di fondi pubblici per opere faraoniche che non rispondono ai reali bisogni delle città e delle vallate, ma a interessi politici ed economici di pochi” affermano gli organizzatori. È la prima volta che un fronte così ampio di cittadine e cittadini scende in piazza unito: e questo è un primo risultato politico che va oltre il numero delle persone che saranno fisicamente presenti e denota un disagio diffuso per una gestione accentratrice delle scelte che riduce la partecipazione democratica a rito formale. Abbiamo unito i puntini, come si fa nelle parole crociate, e quello che emerge è un disegno scellerato, una svendita del territorio in nome di una logica estrattiva che lo lascerà impoverito e invivibile per le generazioni future”.

E così l’11 maggio in piazza scenderanno fianco a fianco le associazioni di La Spezia insieme ad Attac Imperia, alla Rete Genovese, al Coordinamento Comitati del Ponente e a molte altre realtà di Genova e della Liguria. “Cosa abbiamo in comune? L’amore per il nostro territorio e la volontà di voler partecipare attivamente alle scelte che ci riguardano. La mancanza di processi partecipativi è infatti un elemento trasversale alle trasformazioni in atto: opere calate dall’alto, nessuna consultazione, fino a persone che apprendono per caso di essere oggetto di espropri”.

“Regione, Enti locali, vari commissari straordinari stanno portando avanti una politica di gestione del territorio, miope, senza un orizzonte che vada oltre la sua svendita al guadagno di pochi – dicono i promotori – Periferie ridotte a basi logistiche, servitù di opere urbanistiche ed infrastrutturali gravemente impattanti mentre vengono progressivamente deprivate di servizi essenziali. Luoghi-vetrina dedicati al turismo di massa, quello mordi e fuggi delle crociere e degli eventi, con città in vendita a interessi privati, territori da usare, consumare abbandonare quando non servono più. Con l’assalto ai fondi del PNRR e governativi, la popolazione è ostaggio di progetti infrastrutturali e imprenditoriali che vogliono cambiare il volto della Regione senza alcun tipo di partecipazione democratica alle scelte e alla progettazione delle città”.

“Diciamo no a progetti infrastrutturali che avranno ripercussioni negative su ambiente, salute, qualità della vita, istruzione pubblica (cioè sulle condizioni socio-economiche dei territori) senza ricadute positive per la collettività neanche in termini occupazionali, in considerazione del grande impiego della catena dei subappalti (che sfrutta i lavoratori per ottimizzare i profitti) con effetti negativi anche per la sicurezza sul lavoro. Pensiamo a un territorio a misura di chi ci vive e lavora, dove sia bello e facile stare per chi pensa di arrivare e per chi vuole restare”.

“Pretendiamo dalle attuali amministrazioni e da quelle future: il confronto con le cittadine e i cittadini attraverso l’attivazione di processi partecipativi e dibattiti pubblici per la progettazione di opere pubbliche e infrastrutture e per interventi di riqualificazione funzionali al benessere collettivo; l’attuazione e l’adozione da parte di tutti i consigli comunali di strumenti partecipativi come quelli previsti dalle delibere di iniziativa popolare approvate a Genova da giunte precedenti: realizzazione della carta dei diritti dei cittadini e di un regolamento di partecipazione condiviso (delibera del consiglio comunale di Genova 389/2016 del 31/01/2017) per realizzare protocolli che considerino prioritarie la qualità della vita della popolazione, la tutela della salute e dell’ambiente, la sicurezza dei territori; un modello di sviluppo sostenibile, investimenti per istruzione, sanità, trasporti pubblici accessibili e di qualità, manutenzione del territorio e del verde, politiche di contrasto al cambiamento climatico e stop alla cementificazione”.

A Genova ci saranno i membri del gruppo Facebook “Fermiamo il mostro”, nato per contrastare l’arrivo del rigassificatore della Snam davanti alle spiagge savonesi: “Il presidente della Regione Giovanni Toti ci ha svenduto per cercare di prolungare la propria carriera politica, compiacendo alcuni tra i più influenti gruppi economici del nostro Paese. Lo ha fatto senza un confronto preventivo con gli enti locali e la popolazione, a parte il Comune di Vado Ligure, dove ha gratificato la ex sindaca con un incarico da 150 mila euro che prima non esisteva. Tutto questo per far trasferire a Savona-Vado la Golar Tundra, attualmente a Piombino, che dovrebbe arrivare nel 2026 e restare per almeno 22 anni”.

“Un enorme impianto industriale, posto a poca distanza dall’area marina protetta di Bergeggi che deturperà la nostra costa e inquinerà il mare. Un progetto, quello della Snam e di Toti, che persino il commissario governativo che nel frattempo ha preso il posto della sindaca di Vado ha contestato duramente, promettendo di ricorrere al Tar. Per rispondere alle durissime contestazioni della comunità locale e dei sindaci, Toti ha più volte sostenuto che il rigassificatore è necessario per garantire approvvigionamenti di gas sufficienti (‘docce calde’, ha detto) e bollette controllate. Affermazioni false, in quanto il consumo di gas in Italia e in Europa è in crollo verticale mentre il prezzo resta alto. Dopo la crisi che ha seguito l’invasione dell’Ucraina, altri Paesi, come la Germania, non hanno comprato rigassificatori come ha fatto l’Italia, ma li hanno noleggiati, visto che siamo in piena transizione ecologica. L’Australia ha invece vietato l’installazione di un impianto del tutto analogo a quello che si vuole portare a Savona-Vado”.

“Per questi e molti altri motivi, che abbiamo elencato anche in un esposto alla magistratura, ‘Fermiamo il mostro’ si unisce agli altri comitati per contrastare una gestione autoritaria e opportunistica della Regione Liguria”.

Alla manifestazione aderirà, tra gli altri, il Comitato CulturAmbiente di Cairo: “La tutela dell’ambiente ecologico e sociale è una delle sfide più importanti e urgenti che noi cittadini ci troviamo ad affrontare in questo periodo storico così complesso. La nostra associazione è dunque orientata a stabilire affinità, cooperazioni e azioni di sostegno verso chi voglia condividere idee ed iniziative a difesa dell’ambiente. Il nostro territorio, la Val Bormida, è purtroppo ancora teatro di molte dinamiche di sfruttamento non oculato del patrimonio ambientale e di una riduzione delle risorse necessarie per la tutela sanitaria dei cittadini. Le stesse campagne di monitoraggio delle emissioni ed i relativi dati raccolti, così come gli studi epidemiologici fin qui fatti, non hanno ancora portato a delle modificazioni sostanziali delle decennali criticità presenti; si può affermare infatti che tali azioni di verifica, raccolta e comunicazione dei dati, non siano stati resi sistematici, capillari, né divulgati in modo tempestivo e in modo facilmente fruibile dai cittadini”.

“Nel corso degli ultimi anni, al contrario, alcune azioni, volte al risparmio della spesa pubblica, hanno impoverito il patrimonio sanitario, sia dal punto di vista infrastrutturale che umano. La chiusura dell’ospedale di Cairo e la gravissima riduzione del suo pronto soccorso, sono i segni più evidenti di uno scollamento fra le urgenze del territorio e le risorse che sono state rese disponibili.

Dal punto di vista ambientale, gli errori del recente passato sembrano non aver suggerito una diversa attitudine verso la tutela dell’ambiente. Nuovi insediamenti industriali, spesso concentrati in pochi km quadrati di terreno, determinanti problematiche di tipo acustico, odorigeno (diffusi e frequenti miasmi), paesaggistico, la contemporanea presenza di ampie aree ex industriali non ancora bonificate e la perdurante emergenza determinata dal superamento dei limiti di legge di alcune sostanze tossiche rilevate in atmosfera (dati Arpal), ci spingono a chiedere urgentemente una presa in carico di tali criticità”.

“La realtà dei fatti vede invece i problemi taciuti, minimizzati, in favore di nuove progettualità industriali fortemente critiche dal punto di vista ambientale (vedi il progetto dell’inceneritore, la stazione dei pompaggio del rigassificatore valdese, l’ipotesi di un nuovo tratto autostradale). Noi siamo invece convinti che in un contesto con così tante variabili negative, non risolte, non si possa procedere ad una loro ulteriore implementazione e che si debba invece operare principalmente ed urgentemente per una loro riduzione o moderazione. Negli anni del dopoguerra le logiche di sfruttamento del territorio avevano riguardato soprattutto le aree di fondovalle e il fiume Bormida. Ora assistiamo invece ad un progressivo e brutale assalto anche al patrimonio boschivo, spesso in aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica. Tale sfruttamento è accompagnato da pesanti interventi di modifica del suolo e di prelievo intensivo di materiale vegetale”.

“A nessuno sembra importare la tutela paesaggistica che in molte aree italiane è parte essenziale del turismo e delle attività economiche non impattanti e realmente sostenibili. La sistematica affermazione di una logica di sfruttamento più che di riduzione e soluzione dei problemi esistenti fa si che tutto il savonese ed in particolare modo la Valbormida, vengano attualmente tenuti in primaria considerazione anche per l’insediamento di sistemi industriali di produzione di energia eolica, nonostante già ora, il loro numero sia sproporzionatamente superiore a quello medio di qualsiasi altra provincia ligure”.

“All’interno di questa critica analisi verso dinamiche non migliorative della qualità della vita dei cittadini, né degli habitat che li circondano, vogliamo affermare, con decisione, anche il nostro NO all’ipotesi di insediamento di un rigassificatore nella zona di Vado\Savona. In una fase storica di enormi problematiche poste da un centenario sfruttamento irriflesso dei beni naturali, non ci possiamo permettere né moralmente, nè tantomeno dal punto di vista ecologico, di perpetrare un processo che vede aumentare sistematicamente il peso su tutti gli ecosistemi viventi e che ci porterà inevitabilmente ad una condizione di crisi ambientale irreversibile”.