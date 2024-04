Zone interdette ai cani a Cairo, OSA: “Sindaco ci ripensi. Aumentare sanzioni e aree dedicate”

Cairo Montenotte. Non piace all’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) “il proposito del sindaco di Cairo Montenotte di vietare il passaggio di cani e padroni in alcune zone cittadine, come i giardini della Lea, a causa della maleducazione, come giustamente dice, di una minoranza di proprietari”.

“OSA – spiegano dall’Osservatorio -, spera che Lambertini di ripensi e, magari, incrementi la sorveglianza e le sanzioni, aumentando ad esempio le telecamere per individuare e punire chi se lo merita; e chissà, per l’identificazione facciale del conduttore, farsi aiutare dall’Intelligenza Artificiale; un buon segno è tuttavia che non abbia pensato, e si spera che non ci pensi proprio, all’iniziativa proposta da un consigliere comunale savonese dell’opposizione, di raccogliere il DNA di tutti i cani, per poter poi risalire a chi appartengono le deiezioni, che costerebbe mezzo milione di euro solo per essere avviata”.

“OSA suggerisce le soluzioni più semplici, come aumentare il numero delle aree destinate alle corse ed allo sgambamento dei cani, che a Cairo, come a Carcare, non sono molte“, concludono.