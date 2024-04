“Wellness destination”: un progetto strategico per Finale Ligure e il suo territorio

Finale Ligure. “Il wellness è un approccio alla vita che mette al centro il benessere psicofisico delle persone, è il risultato di decisioni quotidiane che riguardano come la persona si approccia al movimento, all’alimentazione, alla gestione dello stress, ai rapporti con familiari ed amici, alla gestione del proprio lavoro, e i cui benefici sono riconosciuti a livello medico e scientifico”.

Con queste parole l’albergatore Giovanni Argento, candidato con la lista “Berlangieri Sindaco” alle prossime elezioni comunali di Finale Ligure, lancia la sua proposta programmatica per rilanciare ancora il turismo cittadino, specie fuori stagione.

“Il turismo wellness e lo sport sono, assieme alla cultura, in cima alla lista delle priorità per chi sceglie una vacanza. Secondo i dati ENIT 2022 ben il 46% dei viaggiatori in Italia abbina sport con altre attività all’aperto, ed il 37% dei vacanzieri ha ammesso di avere avuto un significativo beneficio psico-fisico dalla vacanza a contatto con la natura”.

“In Italia il turismo wellness vale oggi 12 miliardi di euro (fonte Global Wellness Institute) con una previsione di crescita a 21 miliardi entro il 2030” aggiunge ancora Argento.

“Per migliorare la competitività e la qualità del turismo della nostra Finale, implementando e diversificando, in un’ottica complementare il proprio portfolio esperienze e prodotti turistici, la strutturazione, valorizzazione e promozione del settore turistico legato al wellness rappresenta un’opportunità da cogliere”.

E nel merito delle azioni concrete da mettere in campo: “In un panorama italiano, infatti, dove sono ancora pochi i territori che si sono dotati di una chiara strategia su questo comparto turistico, Finale Ligure ha di fronte a sé straordinarie opportunità di posizionamento come destinazione ricercata sul mercato e specializzata.

Tra i molti asset su cui può contare Finale Ligure per essere una “Wellness destination” tre in particolare:

– la presenza di un “nocciolo duro” di operatori turistici già fortemente orientati sull’offerta e incoming per soggiorni con attrattive di benessere e relax;

– un patrimonio ambientale e outdoor unico nel suo genere;

– la possibilità di realizzare due hub wellness nei processi di riqualificazione del waterfront finalese e delle ex aree Piaggio, questo per offrire, appunto, due strutture ad hoc e qualificate che possano caratterizzare il turismo finalese”.

“Si tratta di un settore turistico e di accoglienza davvero strategico e che può sostenere con vigore, con una forma integrata all’outdoor, un vero percorso di destagionalizzazione e consentire un indotto positivo per i nostri operatori durante quasi tutto l’anno” conclude il candidato a sostegno della candidatura a sindaco di Angelo Berlangieri.