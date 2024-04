Alassio. Vittorio Semini è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia per la città di Alassio. Albenganese di nascita, classe 1997, diplomato al Liceo Classico G. Bruno, studente universitario e autista soccorritore presso la Croce Bianca Albenga.

“Sono sempre stato un Moderato vicino a Forza Italia – ha dichiarato – e fare ufficialmente il mio ingresso nel 30esimo anno di fondazione è motivo di grande orgoglio”.

“Ci tengo – ha continuato – a ringraziare il sindaco di Alassio Marco Melgrati che mi ha individuato per questo ruolo, che cercherò di espletare al meglio delle mie capacità nell’interesse esclusivo di Alassio. Ringrazio il Commissario Luigi Pignocca; la sua fiducia è per me motivo di orgoglio e soddisfazione”.

“Un ringraziamento sentito anche ad Angelo Vaccarezza, per la profonda stima che da sempre ripone in me e che è contraccambiata”, ha concluso.