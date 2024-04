Vita dura per gli infermieri e mortalità ospedaliera, lo studio dell’Università di Genova

Liguria. Nurses’ intention to leave, nurse workload and in-hospital patient mortality in Italy: A descriptive and regression study è uno studio del Gruppo Infermieristico del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Health Policy e ha messo in luce correlazioni significative tra l’intenzione degli infermieri a lasciare il lavoro, il carico di lavoro e la mortalità dei pazienti negli ospedali in Italia.

L’indagine, condotta da un team di ricercatori internazionali guidati da Annamaria Bagnasco del Dipartimento di Scienze della Salute, Loredana Sasso e Linda Aiken ha ottenuto risonanza sui media internazionali per i risultati significativi e le implicazioni per la qualità e la sicurezza dell’assistenza infermieristica in Italia.

L’obiettivo principale dello studio è stato quello di esaminare come l’intenzione degli infermieri di lasciare il lavoro e il carico di lavoro siano correlati alla mortalità dei pazienti in ospedale. Per rispondere a questo obiettivo, i ricercatori hanno condotto uno studio che ha previsto una regressione utilizzando dati provenienti da un campione rappresentativo di 15 ospedali, 1.046 infermieri e 37.494 pazienti in Italia.

I risultati dello studio

Dai risultati dello studio è emerso che un’alta percentuale di personale infermieristico con intenzione di lasciare il lavoro è associata a un aumento del 14% della mortalità dei pazienti, indipendentemente da altri fattori. Secondo questo studio, un carico di lavoro più elevato per gli infermieri aumenta la probabilità di mortalità dei pazienti ricoverati di oltre il 3%. L’ aumento del rischio di mortalità dei pazienti correlato a queste variabili evidenzia l’importanza di attuare interventi organizzativi per prevenire il turnover degli infermieri negli ospedali.

La discussione derivante da questi risultati ha sollevato importanti considerazioni sull’importanza di affrontare le questioni legate al personale infermieristico negli ospedali italiani. È emersa la necessità di implementare politiche e interventi volti a ridurre il carico di lavoro degli infermieri e a migliorare gli ambienti di lavoro ospedalieri al fine di permettere il pieno esercizio delle competenze degli infermieri italiani per garantire la sicurezza e la qualità dell’assistenza ai pazienti.

L’articolo: Nurses’ intention to leave, nurse workload and in-hospital patient mortality in Italy: A descriptive and regression study è disponibile in open access sulla rivista Health Policy.