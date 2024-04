Via libera dal Cipess, alla Liguria assegnati 230 milioni di fondi Fsc

Liguria. Ammontano a oltre 230,5 milioni di euro le risorse assegnate alla Liguria nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 per finanziare gli interventi previsti dall’accordo di coesione firmato tra Regione e Governo per il potenziamento di settori strategici.

L’approvazione definitiva è arrivata oggi, con la riunione del vertice del Cipess, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, che ha il computo di dare l’assetto definitivo per la programmazione del FSC-Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. L’accordo era stato firmato lo scorso 22 settembre durante il Salone Nautico dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dalla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e prevede investimenti per oltre 265 milioni di euro, di cui 35,2 milioni già assegnati con l’anticipazione del 2021.

L’importo assegnato con la sottoscrizione dell’accordo è di oltre 230 milioni, 40 dei quali verranno utilizzati come quota di cofinanziamento per i fondi europei Por-Fesr 2021-2027, liberando così pari risorse del bilancio regionale (inizialmente impegnate come co-finanziamento del Por-Fesr) da utilizzare per finanziare ulteriore spesa regionale.

Tra i progetti più significativi a livello regionale, la messa in sicurezza di una ventina di strade provinciali (21,4 milioni di euro); interventi di ristrutturazione ed efficientamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (oltre 25,1 milioni di euro) e la realizzazione di alcuni tratti della Ciclovia Tirrenica (20,6 milioni di euro). Nell’area metropolitana di Genova gli investimenti andranno alla copertura dei maggiori costi relativi alla realizzazione dello scolmatore del torrente Bisagno (27 milioni di euro), il completamento del nuovo terminal dell’aeroporto Cristoforo Colombo (7 milioni di euro), il cofinanziamento del progetto del nuovo bacino di carenaggio in porto (20,5 milioni di euro).

Nello Spezzino, è previsto il cofinanziamento del nuovo ospedale Felettino della Spezia (15,5 milioni di euro), nell’Imperiese sono previsti il cofinanziamento del blocco parto e pediatria dell’ospedale Borea di Sanremo (1,2 milioni di euro); l’adeguamento infrastrutturale con la modifica del sistema di alimentazione della stazione ferroviaria di Ventimiglia (4,5 milioni di euro).

“Ora si attende solo la registrazione da parte della Corte dei Conti, che porterà poi alla realizzazione concreta dei progetti finanziati attraverso la concessione dei fondi da parte di Regione ai soggetti beneficiari – ha detto il presidente della Regione Toti – Siamo stati i primi a siglare questo tipo di accordo per la coesione con il Governo, che porterà grandi benefici a tutto il territorio: il via libera all’utilizzo dei fondi FSC come cofinanziamento della programmazione strutturale europea ha permesso di liberare la spesa corrente delle Regioni, dando loro modo di reimpiegare i fondi per altri progetti e iniziative di primaria importanza per i cittadini. In questo pacchetto di fondi oltre 83 milioni di euro andranno a finanziare trasporti e mobilità, due settori strategici per la crescita di tutta l’economia regionale”.

Di seguito, il dettaglio delle principali aree tematiche degli interventi:

– trasporti e mobilità 83.650.965,69 euro;

– cultura 4.400.000 euro;

– digitalizzazione 25.000.000 euro;

– riqualificazione urbana 25.842.650 euro;

– sociale e salute 15.526.568,27 euro;

– istruzione e formazione 1.486.447,66 euro;

– ambiente e risorse naturali 29.500.000 euro;

– cofinanziamento por fesr 40.000.000 euro;

– assistenza tecnica 5.146.796,75 euro.

Il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli esprime soddisfazione per quanto oggi deliberato dal CIPESS in favore dell’assegnazione di risorse FSC destinate al finanziamento degli interventi previsti nell’Accordo di coesione della regione Liguria: “Una delibera che mette ancora una volta al centro dell’azione del Governo il territorio e le comunità locali. Il totale assegnato con la delibera odierna, di cui 40 milioni di euro destinati al cofinanziamento dei Programmi regionali europei 2021-2027, si aggiunge ai più di 35 milioni di euro già assegnati in anticipazione alla Liguria”.

“Con la delibera odierna – conclude il senatore della Lega – potranno prendere avvio progetti fondamentali per il territorio. Si tratta di una spesa pubblica utile per la messa a terra di opere e interventi, ma anche di un cospicuo investimento che sarà in grado di moltiplicare i suoi effetti in favore delle imprese e delle comunità locali. L’assegnazione odierna delle risorse conferirà infatti titolo all’iscrizione delle stesse nel bilancio della Regione Liguria e, in particolare, sulla base dell’Accordo di coesione sottoscritto, saranno principalmente destinate a finanziare interventi nel settore dei trasporti e della mobilità, dell’ambiente, della riqualificazione urbana e della digitalizzazione”.