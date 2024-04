Varazze, via libera al bilancio di previsione. L’amministrazione: “Puntato su lavoro, turismo e famiglie”

Varazze. Con l’approvazione del bilancio di previsione, avvenuta nella seduta del consiglio comunale tenutasi il 4 aprile, fino a notte inoltrata, si chiude l’iter di formazione dell’importante documento di programmazione che ha visto impegnato il Palazzo di Città nelle ultime settimane.

“L’amministrazione – hanno affermato il sindaco Luigi Pierfederici e l’assessore alle Finanze Laura Manna – è orgogliosa di presentare un bilancio che consentirà di concretizzate scelte politiche importanti ed adeguate alle esigenze della Città, grazie alle maggiori risorse reperite anche attraverso scelte sofferte ma necessarie, come la rideterminazione delle aliquote IMU, e destinate a sostegno delle politiche sociali e delle famiglie, in particolare quelle fragili ed in difficoltà, nonché a favore delle politiche giovanili”.

“Grazie alla manovra finanziaria approvata restano confermate le tariffe dei servizi a domanda individuale e il sostegno agli ulteriori servizi, anche di iniziativa privata, a carico delle famiglie tra cui scuolabus, mensa scolastica, asili e centri estivi. Si conferma l’attenzione dell’amministrazione verso il tessuto associativo cittadino, con sostegno diretto alle attività svolte in favore del territorio e della comunità, da sempre risorsa preziosa ed al centro dell’azione politica di “Essere Varazze”, hanno proseguito.

“Varazze è una Città bella, è una Città pulita, è una Città sicura e l’azione politica in essere mira a garantire che resti tale e che continui a rimanere quel territorio da sempre invidiato e attrattivo di cui ci sentiamo orgogliosi di far parte. A tal proposito le politiche di promozione del territorio sono state potenziate con importanti risorse destinate al turismo, alla cultura, al patrimonio storico, al verde pubblico e al decoro urbano per cercare di realizzare quello che da sempre è stato un obbiettivo sentito e voluto dall’Amministrazione ovvero registrare flussi turistici equilibrati lungo tutto l’arco dell’anno”.

“A sostegno delle attività commerciali sono previste riduzioni sulla tassa rifiuti per far fronte alle sempre crescenti difficoltà di chi ha patito il caro bollette e svolge la propria attività tutto l’anno, anche nei mesi lavorativamente meno soddisfacenti. Attenzione è stata pure riservata alla sicurezza ed alla tutela del territorio, con interventi sulla viabilità sia in termini manutentivi che di segnaletica”, hanno aggiunto ancora.

“Non ultimo, l’amministrazione ha dedicato significative risorse all’attuazione della politica assunzionale, necessaria per tramutare ogni proposta e iniziativa in azioni amministrative concrete. Sono infatti previste nel 2024 ben 14 nuove assunzioni, che contribuiranno a migliorare i servizi e rendere celeri le risposte alla cittadinanza. Il bilancio approvato riporta anche il finanziamento di opere pubbliche importanti come la passeggiata di Levante, i cui lavori inizieranno nel corrente anno, anche grazie al contributo di 6 milioni di Euro assegnati dalla Regione Liguria”.

“Le linee e gli indirizzi politici contenuti nei documenti di programmazione confermano quelli del mandato elettorale e trovano concreta traduzione finanziaria nel bilancio approvato dal Consiglio comunale. Bisogna avere coraggio per anteporre il bene della comunità a propri fini di opportunismo politico e di strumentalizzazione elettorale e certamente non concorre alla finalità un atteggiamento di opposizione incomprensibile e immotivata”.

“Spiace continuare ad assistere a posizioni di chiusura e attacco gratuito di parti politiche che rifiutano l’invito più volte formulato da questa Amministrazione ad una condivisione di intenti ed azioni per il raggiungimento dell’unico fine per il quale siamo stati eletti ovvero il bene della nostra Città”, hanno concluso sindaco e assessore alle Finanze.