Varazze, Santa Caterina con gli occhiali: è polemica in città per il manifesto pubblicitario

Varazze. Fa discutere un manifesto, che promuove un’iniziativa commerciale, che ritrae la statua della cassa processionale con Santa Caterina raffigurata in una veste del tutto insolita mentre indossa anche un paio di occhiali vistosi e colorati.

Un’idea per pubblicizzare un evento che non è piaciuta a molti varazzini in questi giorni di vigilia che precedono quello della Processione, in cui, proprio a proposito, si svolgerebbe anche l’iniziativa reclamizzata dal locale che evidentemente ha preso spunto dalla ricorrenza per organizzare l’appuntamento e attirare l’attenzione.

Sicuramente un’idea che non voleva offendere la sensibilità di nessuno, ma il manifesto ha sollevato un po’ di perplessità e di sicuro fa parlare in questi giorni di attesa prima di celebrare la vera Santa Caterina, che da secoli protegge Varazze e per la quale va tutta la devozione di un’intera città.