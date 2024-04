Varazze. Uno scooter danneggiato e un raccoglitore dei rifiuti divelto. Questo il bilancio di un atto vandalico compiuto nella notte tra giovedì e venerdì vicino ai giardinetti di via Carattino.

Pieno centro di Varazze. Un gesto che non è passato inosservato. “Più controlli”, chiedono i cittadini.

Del cestino dell’immondizia non c’è più traccia. Per il mezzo a due ruote, posteggiato correttamente lì vicino, un danno nella parte anteriore. Indagini in corso.