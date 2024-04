Varazze si è vestita di devozione e fiori per aspettare la sua santa. Un’attesa esplosa nella fede e nella gioia. Come accade ogni anno. Colori candidi per Santa Caterina.

E oggi è quel giorno speciale. Che si aspetta con quell’emozione profonda. Un giorno che arriva e stringe un nuovo legame con questa santa, patrona di una città che da secoli la attende. E lei arriva, come ha fatto questo pomeriggio. Santa Caterina da Siena. Una solenne celebrazione eucaristica e la tradizionale processione per le strade della sua città.

Santa Caterina da Siena, patrona di Varazze ma anche d’Italia e d’Europa che liberò la città dalla peste. Era il 3 ottobre del 1376. Lei pregò e il morbo miracolosamente scomparve. Fu così che i varazzini, come voto, si impegnarono a erigere una chiesa in onore della Santissima Trinità che fu ultimata l’anno successivo.

Oggi, come allora la sua gente ha sciolto quel voto di ringraziamento andando nella piccola chiesa vicino al mare. Santa Caterina, un giorno che disegna il ritratto dei varazzini. La loro voce è forte e ripete “Oggi facciam” mentre lei danza su queste note prima di entrare in Sant’Ambrogio.

Questo cielo è bellissimo. Incorniciato tra l’oro e l’argento dei fiori che sovrastano gli immensi crocifissi delle Confraternite. È la festa di Varazze che qui diventa un dipinto.