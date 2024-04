Vado Gateway, costante crescita nell’automotive (+38%)

Vado Ligure. Dati positivi per la realtà portuale vadese.

Nel corso del 2023 il sistema portuale Vado Gateway ha registrato un incremento dei volumi relativi al traffico di rotabili pari al +284% sul 2022.

“Questo straordinario successo è stato seguito nel primo semestre del 2024 da un ulteriore incremento nella movimentazione di veicoli del +38% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente” afferma Vado Gateway.

“Fondamentali per questo tipo di operazioni sono la banchina RoRo di Reefer Terminal larga 200 metri, un raccordo ferroviario che offre la possibilità di attivare treni auto ed uno specifico know-how maturato dal personale dell’azienda. Questo. unito alla profondità dei fondali (17,25 m) dell’adiacente Container Terminal, in grado di accogliere le navi di ultima generazione (ULCS), ha fornito una base solida per soddisfare le esigenze del mercato automobilistico”.

“Guardando al futuro, ci aspettiamo di continuare su questa traiettoria di successo e di diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo per l’automotive” conclude Vado Gateway.